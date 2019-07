IKEA smart home rolgordijnen vanaf augustus beschikbaar

De bekendste woonwinkel van Europa, IKEA breidt hun smart home collectie uit met twee gordijnen. De Kadrilj, een lichtdoorlatend gordijn en een verduisteringsgordijn genaamd Fyrtur.

Inmiddels heeft IKEA al een aardig assortiment van smart home producten, zo hebben ze slimme lampen, slimme stopcontacten, kastverlichting en binnenkort ook slimme speakers in samenwerking met Sonos.

Slimme gordijnen

De slimme gordijnen kun je op verschillende manier aansturen, met de IKEA smart home app, met een afstandsbediening of via een spraakassistent als Google Home, Siri of Amazon Alexa. De Fyrtur en de Kadrilj beschikken over een batterij met micro-usb opgeladen kan worden. Als je de slimme verlichting van IKEA hebt, dan kun je de gordijnen tegelijkertijd sluiten als je de verlichting uitzet.

Hoeveel de rolgordijnen kosten is afhankelijk van welke maat je wilt. Je kunt kiezen uit verschillende breedtes: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm en 140 cm. Voor de Fyrtur (verduisteringsgordijn) van 60 cm betaal je 119 euro, de Kadrilj van dezelfde maat kost 99,95 euro. De duurste versie is de Fyrtur met een breedte van 140 cm, daar betaal je een bedrag van 159 euro voor.

Vanaf eind augustus zijn de rolgordijnen in Nederland en België te koop, zo meldt het Zweedse bedrijf.