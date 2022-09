Google Stadia wordt definitief stopgezet in januari 2023

Google heeft aangekondigd dat zijn gamestreamingdienst Google Stadia op 18 januari 2023 wordt stopgezet.

Voorlopig hebben spelers nog toegang tot hun Google Stadia, maar vanaf half januari verliezen ze toegang tot alle games. De Stadia-controller moet in theorie wel nog steeds werken als een standaard controller met kabel voor andere games.

Gelukkig zegt Phil Harrison, Google's Vice President en General Manager van Stadia, in de officiële blogpost (opens in new tab) dat Google "alle aankopen van Stadia hardware via de Google Store en alle aankopen van games en add-on content via de Stadia store zal terugbetalen".

Google zegt dat het verwacht dat de "meerderheid" van de terugbetalingen medio januari voltooid zal zijn. Het heeft een pagina in zijn helpcenter (opens in new tab) aangemaakt die vragen beantwoordt over hoe Stadia in de laatste maanden zal werken, evenals details over het terugbetalingsproces. Volledige details zijn er nog niet, maar Google heeft gezegd dat het in de komende weken meer informatie zal geven hierover.

Dit zagen we aankomen, toch?

Google Stadia had een moeilijke start in november 2019. Veel van de beloofde functies waren namelijk (nog) niet aanwezig. Dan spreken we onder andere over social en multiplayerfuncties zoals Achievements, Crowd Play en Family Sharing.

Ondanks deze tegenslagen beloofde Google dat het zou blijven werken aan Stadia en er een gameplatform van zou maken dat spelers net zo leuk zouden vinden als hun console.

Zelfs op 29 juli 2022 vertelde Google fans in een tweet dat "Stadia niet wordt afgesloten" en zei dat het aan het platform zou blijven werken en er geweldige games naartoe zou brengen.

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.July 29, 2022 See more

Na verloop van tijd heeft Google van Stadia verbeterd en nieuwe functies toegevoegd. Bovendien werden enkele exclusieve games toegevoegd en werd de Stadia-bibliotheek uitgebreid met titels van derden.

Maar de upgrades gingen nooit ver genoeg om te kunnen concurreren met rivalen in de wereld van gamestreaming zoals Xbox Game Pass Ultimate en Nvidia GeForce Now.

De eerste tekenen dat Stadia het moeilijk had, kwamen in februari 2021, toen Google de deuren van zijn eigen studio's voor game development afsloot. De redenering van Google was dat dit middelen zou vrijmaken (opens in new tab) om Stadia als platform verder te ontwikkelen.

Nu lijkt het erop dat het hele platform wordt afgesloten om middelen vrij te maken voor de rest van Google's projecten. Maar Stadia blijft blijkbaar in zekere zin bestaan, want Phil Harrison zegt in zijn blogpost dat de onderliggende technologie toepassingen heeft voor YouTube, Google Play en AR.

Welke vorm deze technologie precies zal aannemen, is nog onduidelijk. Google Stadia sluit althans de digitale deuren op 18 januari 2023 en het ziet ernaar uit dat dit definitief zal zijn.