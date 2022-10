Google Pixel Watch en Buds Pro als potentiële pre-order bonus bij Pixel 7

Als je redenen zoekt om de Google Pixel 7 of de Google Pixel 7 Pro te kopen als ze aan het einde van deze week worden gelanceerd, lees dan zeker verder. Je krijgt misschien een gratis Google Pixel Watch of Google Pixel Buds Pro oortjes bij je bestelling.

Die informatie werd gedeeld door Roland Quandt (opens in new tab), een betrouwbaar leaker. De Pixel Watch zal blijkbaar een bonus zijn zijn bij Pixel 7 Pro pre-orders, terwijl de Pixel Buds Pro een cadeau zijn bij de standaard Pixel 7. Er zit echter een addertje onder het gras, want Quandt geeft aan dat deze deal alleen in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zal zijn.

Het is onduidelijk wat dit betekent voor andere markten. Er horen bijna altijd pre-order bonussen bij nieuwe smartphones en we verwachten daarom hetzelfde in het geval van de Google Pixel 7. Aangezien dit jaar de eerste keer zou zijn dat de telefoons officieel in Nederland worden aangekondigd, kunnen we ons niet op vorige jaren baseren. Het zou zomaar kunnen dat Google besluit om een Google Nest Audio of Chromecast met Google TV te bundelen bij de nieuwe smartphone.

Google Pixel 7 prijzen

Wat we wel weten is dat de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro op donderdag 6 oktober worden onthuld om 16:00 uur. Wat betreft verkoopdata, wordt dinsdag 18 oktober genoemd als mogelijkheid.

De Pixel Watch zal naar verwachting zijn debuut maken op 6 oktober samen met de Pixel 7. Gezien de richtprijs van ongeveer 350 dollar in de VS, zou dit een erg mooie bonus zijn.

Analyse: Google gaat voor een goede deal

Google heeft in andere landen een goede reputatie met zijn pre-order deals: je herinnert je misschien dat de Google Pixel 6 in het Verenigd Koninkrijk werd geleverd met een gratis Bose 700 koptelefoon van meer dan 300 euro (bijna de helft van de adviesprijs van de telefoon).

Een goede pre-order deal zorgt er zonder twijfel voor dat meer mensen een product zullen kopen. Als de Pixel Watch echt gratis bij de Pixel 7 Pro wordt geleverd, is dat een fantastische deal.

Google zal natuurlijk een financiële klap krijgen, maar het is misschien geen slecht idee om zoveel mogelijk mensen de nieuwe smartwatch te laten dragen. Meer gebruikers betekent meer interesse van ontwikkelaars, wat meer investeringen in Wear OS betekent.

We zijn alvast benieuwd wat de officiële prijzen van zowel de smartphones als smartwatch zullen zijn. Op 6 oktober zullen we meer te weten komen.