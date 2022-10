Google Pixel Fold leak: formaat, display en camera bekend

Tijdens de lancering van de Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro en Google Pixel Watch hoorden we niets officieel over de Google Pixel Fold. Door een nieuwe leak weten we wel wat Google aan het bekokstoven is met de eerste opvouwbare telefoon van het merk.

De mensen bij 91mobiles, die vaak over juiste informatie beschikken, hebben toegang gekregen tot verschillende specs voor de nieuwe foldable, waaronder informatie over het formaat en design van het apparaat, alsmede enkele display- en cameradetails.

De schermen worden blijkbaar besteld bij Samsung en hebben een resolutie van 2208 x 1840. Het scherm zou een gemiddelde helderheid van 800 nits bieden, een maximale helderheid van 1,200 nits, en een refresh rate die zou kunnen oplopen tot 120 Hz. Ondertussen zijn de totale afmetingen van het uitgeklapte apparaat naar verluidt 123 mm x 148 mm.

Camera's

De Pixel Fold heeft naar verluidt een cameramodule bestaande uit een Sony IMX787 (64MP), IMX386 (12,2MP) groothoek en S5K3J1 (10MP) telefotocamera. De camera aan de binnenkant maakt naar verluidt gebruik van een Sony IMX355 (8MP) sensor, met een S5K3J1 (10MP) sensor aan de buitenkant.

Sommige van deze cameraspecs werden al eerder genoemd, maar nu we dichter bij de lancering van de Pixel Fold komen, beginnen de details uit verschillende bronnen samen te komen. En dat maakt het natuurlijk waarschijnlijker dat deze details kloppen.

Over de lancering gesproken, er wordt algemeen verwacht dat de opvouwbare telefoon ergens in 2023 zijn debuut zal maken (nadat oorspronkelijk het gerucht ging dat het in 2022 zou zijn).

Analyse:

We horen al een hele tijd dat Google werkt aan een opvouwbare telefoon. Gezien de aantal leaks lijkt het erop dat een lancering dichtbij komt.

De tekenen zijn veelbelovend: met de Galaxy Z Fold 4 is Samsung nu toe aan de vierde iteratie van zijn vlaggenschip opvouwbare telefoon, dus het bedrijf weet wat het doet als het aankomt op displays. Dan is er de uitbreiding van de Pixel-serie van Google, waaruit het duidelijk is dat Google meer apparaten wilt uitbrengen.

Hoewel opvouwbare telefoons op dit moment nauwelijks mainstream zijn, worden ze langzaam gewoner en naarmate de prijzen blijven dalen omdat de technologie goedkoper wordt, gaat die trend maar één kant op. Het voelt als het juiste moment voor Google om mee te doen en Pixel-fans een aanbod op premiumniveau te geven.