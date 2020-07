Garmin Connect error: work-outs synchroniseren weer nu de dienst zich herstelt

De systemen van Garmin lijken zich te herstellen na een grote systeemuitval die het bedrijf op 23 juli offline haalde en het hele weekend duurde. De flyGarmin-dienst kwam eerder vandaag weer online en het lijkt erop dat de trainingen van sommige gebruikers nu opnieuw beginnen te verschijnen op Garmin Connect.

Hoewel je recente trainingsgegevens misschien niet zijn gesynchroniseerd met de Connect-app sinds vrijdag, zijn ze niet verloren, zoals Garmin zelf heeft bevestigd. In de laatste paar uur hebben we ontdekt dat het synchroniseren van onze apparaten in Garmin Connect ervoor zorgt dat onze meest recente activiteiten worden geüpload zoals normaal.

De gegevens moeten ook worden gesynchroniseerd met apps van derden, zoals Strava, die zijn verbonden met je Garmin-account, hoewel Strava gebruikers heeft gewaarschuwd dat het vanwege het enorme gegevensvolume een week of langer kan duren voordat trainingen verschijnen.

"We zullen niet reageren op support tickets met betrekking tot vertraagde of gedupliceerde uploads, omdat de meeste van deze problemen zichzelf zullen oplossen," zei het bedrijf in een blogbericht.

We hebben ontdekt dat we nog steeds geen lijst met recente trainingen, recente stappenaantallen en andere oude gegevens in Garmin Connect kunnen zien, maar de mogelijkheid om trainingen te synchroniseren is een teken dat de systemen van Garmin zich aan het herstellen zijn.

Garmin schreef het probleem oorspronkelijk toe aan 'onderhoud', maar veel bronnen hebben sindsdien gesuggereerd dat de langdurige uitval in feite te wijten kan zijn aan een ransomware-aanval.

BleepingComputer beweert te hebben gesproken met bronnen uit de eerste hand die hebben bevestigd dat bestanden werden vergrendeld met de extensie .garminwasted, wat suggereert dat het werd veroorzaakt door de WastedLocker-ransomware, die op maat kan worden gemaakt voor specifieke organisaties.

Garmin zelf heeft niet bevestigd dat dit het geval is, maar we houden de laatste ontwikkelingen in de gaten en laten het weten zodra we meer informatie hebben over de redenen voor de storing, het herstel en wat het voor jou betekent.