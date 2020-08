Fortnite verwijderd uit Apple App Store én Google Play Store

Fortnite verdween plotseling uit de App Store van Apple met als verklaring de schending van de App Store-richtlijnen (zie de officiële verklaring van Apple hieronder). Het spel introduceerde namelijk directe betaling binnen de app om geen 30% van de inkomsten te moeten afgeven aan Apple. Niet veel later werd de game om dezelfde redenen verwijderd uit de Google Play Store.

Eerder vandaag kondigde Epic Games publiekelijk aan dat spelers V-bucks, de in-game valuta van Fortnite, zouden kunnen kopen binnen iOS en Android apps. Dat kon zelfs met 20% korting, als de V-bucks rechtstreeks bij Epic werden gekocht.

Binnen enkele uren werd het spel zonder pardon uit de App Store gehaald en daarna ook uit de Play Store.

Fornite just has been scrubbed from the iOS App Store.

En enkele uren daarna had Epic Games een rechtszaak tegen Apple aangespannen, waarbij het zich richtte op de 'anti-concurrenrende beperkingen en monopolistische praktijken' van Apple op de softwaredistributiemarkten, ook wel de App Store genoemd. Na verwijderd te zijn uit de Play Store, spande Epic om dezelfde redenen een rechtszaak aan tegen Google.

Het is duidelijk dat Epic wachtte op de voorspelbare acties van Apple en Google, en zijn juridische reactie klaar had liggen, maar de gaminggigant zou de strijd niet binnen de rechtbank houden. Epic bracht een YouTube-video uit waarin Apple's eigen beroemde '1984' Superbowl-spotje werd nagemaakt, maar verving de iconische hamer-gooiende heldin door zijn eigen Fortnite-karakters die een bijl in een scherm gooiden. Erg subtiel.

Epic liet de mensen natuurlijk niet alleen de YouTube-video zien: blijkbaar speelde het bedrijf die video al in Fortnite zelf, net als de concerten die we het afgelopen jaar in het spel hadden gezien.

no one could predict this timeline

Over kant-en-klaar gesproken, Epic heeft een aparte FAQ opgesteld die iOS Fortnite fans vertelt wie de schuldige is voor de game die uit de App Store wordt gehaald, wat Epic eraan doet en, natuurlijk, welke hashtag gamers moeten gebruiken als ze over de situatie klagen.

De FAQ wijst er wel op dat Fortnite nog steeds speelbaar is op iOS als spelers het eerder hadden gedownload, maar aangezien voor nieuwe content een update nodig is die moet worden gedownload uit de App Store, kunnen ze niets ervaren van Fortnite Chapter 2 - Seizoen 4 wanneer dat begint later deze maand.

Apple's reactie

Apple heeft in een verklaring aan de media duidelijk aangegeven dat de acties van Epic in strijd waren met de App Store-richtlijnen, die voor elke ontwikkelaar op het platform gelijk worden toegepast:

"Vandaag heeft Epic Games de ongelukkige stap genomen om de App Store-richtlijnen te overtreden die gelijk worden toegepast op elke ontwikkelaar en die zijn ontworpen om de store veilig te houden voor onze gebruikers. Als gevolg daarvan is hun Fortnite app uit de store verwijderd. Epic heeft een functie in de app geactiveerd die niet door Apple is beoordeeld of goedgekeurd, met de uitdrukkelijke bedoeling de App Store-richtlijnen te overtreden met betrekking tot in-app-betalingen die gelden voor elke ontwikkelaar die digitale goederen of diensten verkoopt. Epic heeft al tien jaar lang apps in de App Store en heeft geprofiteerd van het App Store-ecosysteem, met inbegrip van de tools, tests en distributie die Apple aan alle ontwikkelaars biedt. Epic heeft vrijelijk ingestemd met de voorwaarden en richtlijnen van de App Store en we zijn blij dat ze zo'n succesvol bedrijf hebben opgebouwd in de App Store. Het feit dat hun zakelijke belangen er nu toe leiden dat ze aandringen op een speciale regeling, verandert niets aan het feit dat deze richtlijnen een gelijk speelveld creëren voor alle ontwikkelaars en de store veilig maken voor alle gebruikers. We zullen er alles aan doen om samen met Epic deze overtredingen op te lossen, zodat ze Fortnite kunnen terugbrengen naar de App Store".

Fortnite's in-app betalingen uitgelegd

Dit alles begon met een eenvoudige beslissing van Epic om spelers V-bucks direct van Epic te laten kopen in plaats van via de App Store, waardoor ze geen 30% moeten afgeven aan Apple. Eerder voegde Epic een tweede 'Epic direct payment' optie toe aan haar in-app lijst om V-bucks te kopen binnen Fortnite en deze optie is opvallend goedkoper:

Epic was nog directer in zijn persbericht waarin de nieuwe betalingsoptie werd aangekondigd: "Op dit moment, bij gebruik van Apple en Google betalingsopties, krijgen Apple en Google een vergoeding van 30% en in dat geval is de 20% korting niet van toepassing."

Het is vrij duidelijk welke optie Epic verwachtte dat spelers zouden kiezen, hoewel het bedrijf opmerkte dat de App Store/Play Store V-bucks in de toekomst goedkoper zouden kunnen worden: "Als Apple of Google hun kosten voor betalingen in de toekomst verlagen, zal Epic de besparingen aan jou doorberekenen."

"De besparingen doorgeven" maar toch Apple uitdagen

"De besparingen doorgeven" is de hoek die Epic neemt om de verandering uit te leggen. Het gaat zelfs zo ver dat er vooraf een FAQ wordt gepubliceerd waarin wordt uitgelegd waarom het bedrijf de optie voor spelers heeft geïntroduceerd om direct te betalen: "Door een alternatief betalingssysteem aan te bieden, bieden we de spelers niet alleen meer keuze, maar kunnen we ook het bespaarde geld doorgeven aan de spelers".

De FAQ stelde ook gerust dat directe betalingen veilig zijn, terwijl niet zo subtiel werd opgemerkt dat andere apps zoals Amazon, Grubhub, Best Buy, Uber en meer door Apple zijn goedgekeurd voor het afhandelen van in-app-betalingen. Waarom dan niet Fortnite? Epic argumenteert als volgt: "Wij vinden dat alle ontwikkelaars vrij moeten zijn om rechtstreekse betalingen in alle apps te ondersteunen".

Epic ging door met het implementeren van directe betalingen om Apple uit te dagen, dat zoals verwacht heeft gereageerd door de app uit de App Store te halen. Dat is precies wat Apple onlangs heeft gedaan met Hey, een e-mailservice van Basecamp die in-app aankopen mogelijk maakte. Hoewel de twee bedrijven tot overeenstemming konden komen, waren er enkele vreemde compromissen nodig, zoals het verlenen van een 14-daagse gratis proefversie vanuit de iOS-app... die moest worden overgezet naar een betaalde account elders.

Apple heeft de reputatie dat het zijn 30% commissie op de aankopen in de App Store al te graag wil behouden. Het percentage daalt slechts tot 15% voor abonnementsbetalingen na een jaar. Hoewel de App Store de veiligheid en beveiliging van software op zijn platform heeft opgeschoond sinds de lancering in 2008, blijft de 30% een knelpunt voor ontwikkelaars, vooral omdat andere stores een lagere commissie vragen.

Hoewel Epic de omvang en de middelen heeft om Apple uit te dagen op een manier die kleinere ontwikkelaars zich niet kunnen veroorloven, heeft het bedrijf zich eerder teruggetrokken, met name het indienen bij Google's 20% commissie om Fortnite in de Play Store te krijgen. Daarvoor was Fortnite alleen beschikbaar als een externe download op Android-telefoons en dat gedurende 18 maanden.

Wij zijn alvast benieuwd hoe dit zal aflopen.