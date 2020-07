Experimentele Chrome functie laat jou inloggen op sites in twee tikken

Google is volop aan het experimenteren met een nieuwe functie genaamd 'Touch to Fill'. De gloednieuwe feature moet het proces van inloggen op websites vergemakkelijken, en de noodzaak om wachtwoorden en gebruikersnamen in te vullen overbodig maken.

Techdown spotte de functie en geeft een verklaring van hoe het werkt. Ga je naar een website om je gebruikersnaam in te vullen, dan geeft Chrome je een lijst met bewaarde inloggegevens voor de betreffende site. Tik op degene die jij wil gebruiken, en de browser vult automatisch de juiste informatie in.

De optie zit nog niet zo lang verstopt in Chrome voor Android. Hopelijk verschijnt de functie ook snel voor iOS en iPadOS, aangezien het gebruikers heel wat typewerk kan schelen.

Gebruik je de Chrome-bèta voor Android, dan zal je vast al hebben opgemerkt dat Touch to Fill al standaard aan staat. Blijf je liever bij een reguliere versie van Chrome? Dan kun je de functie alsnog testen door naar experimentele features te gaan. Toets chrome://flags in de adresbalk in en zoek naar 'touch-to-fill'. Tik bij het eerste zoekresultaat op 'Enabled' en klaar is Kees.

De toekomst van wachtwoorden?

Vrij recentelijk berichtten we al dat Chrome binnenkort gebruikers in staat stelt om wachtwoorden te beheren en aan te passen in de browser, vergelijkbaar met wat een password manager doet. Vorig jaar introduceerde Google al een tool die jou waarschuwde als je inloggegevens in een datalek ontdekt waren.

Met de nieuwe (te verschijnen) opties bouwt Google aan een Chrome dat je veilig en wel kunt gebruiken zonder password managers van derden.

Wezijn benieuwd of Google op termijn een functie implementeert die jou in laat loggen op andere apps buiten de browser om, zoals Mozilla's FireFox Lockwise al doet. De dagen van password managers lijken dan geteld te zijn.