De beste Dolby Atmos Xbox Series X games: hoor het verschil

De beste Dolby Atmos Xbox Series X-games gebruiken de nieuwe technieken voor ruimtelijke audio om jouw game-ervaring naar een nieuw niveau te tillen. Als je nog niet hebt ontdekt wat Dolby Atmos kan doen, dan zal je smullen van de voorbeelden hieronder. Zij laten horen wat deze techniek in huis heeft. Zelfs Apple heeft gekozen voor Dolby Atmos boven de alternatieven.

De objectgebaseerde technologie van Dolby heeft de afgelopen jaren duidelijk de leiding genomen over andere technieken, en Xbox-bezitters kunnen hier al sinds 2019 gebruik van maken. Hoewel niet elke game standaard ondersteuning biedt voor Dolby Atmos, hoor je direct verschil bij games die de techniek wel ondersteunen. De uitzonderlijke geluidskwaliteit zorgt voor een meeslepende game-ervaring.

Dolby beschrijft zijn Atmos-technologie als "de belangrijkste ontwikkeling in bioscoopgeluid sinds surround-sound", en omdat een uitspraak als dit natuurlijk felle reacties kan oproepen bij audiofielen, kun je zonder twijfel zeggen dat Atmos een overtuigende surround sound-oplossing biedt voor een heel grote groep mensen. Het werkt immers op elke hoofdtelefoon.

Gamers zullen zonder twijfel bevestigen dat surround geluid heel erg nuttig kan zijn bij het spelen van games. Ze geven je een voordeel tijdens online games, maar zorgen er ook voor dat je echt geraakt kunt worden door de virtuele gamewereld. Dolby Atmos probeert hierin te voorzien, door te laten lijken of het geluid van alle kanten komt: van links naar rechts, maar ook van boven. Het effect wordt soms op een fantastische manier toegepast.

Deze Dolby Atmos Xbox Series X games laten zien waar deze techniek voor ruimtelijk geluid toe in staat is.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone heeft een geweldige aandacht voor het geluid. Er zit een verbazingwekkende hoeveelheid details in de audio van de game gepropt, of je nu een magazijn herlaadt in een van de vele wapens of je adem inhoudt terwijl je dat sluipschutterschot uitmikt... Elke actie klinkt ongelooflijk realistisch.

Dolby Atmos biedt echter een extra laag aan in de game. Met spelers die regelmatig uit de lucht komen vallen en rondscharrelen op de verdiepingen onder je, kan Dolby Atmos je echt helpen de exacte locatie van je vijand te bepalen voordat het te laat is. In een game waar de marges vaak flinterdun zijn, heb je elk voordeel nodig dat je kunt krijgen.

(Image credit: Microsoft Game Studios)

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps is een echt magische Xbox Series X-game. Naast fantasievolle en fraaie beelden en een hartverscheurend verhaal, is er ook niet beknibbeld op de geluidskwaliteit. Hoewel de game een echte platformer is, doet Dolby Atmos geweldig werk door subtiele geluiden te laten horen, waardoor je echt onderdompelt in de labyrintachtige levels vol vijandige wezens.

De opzwepende orkestrale soundtrack van de game profiteert ook van de extra helderheid die Dolby Atmos biedt. Je hoort ieder snaarinstrument en wordt meegevoerd door de krachtige crescendo's die het adrenalinepeil verhogen tijdens Ori's gevaarlijke momenten.

(Image credit: Microsoft Studios)

Forza Horizon 5

Forza Horizon is een lust voor het oog: op hoge snelheid racen door het platteland is fantastisch om te doen, maar met Dolby Atmos-ondersteuning wordt het rijden nog gaver. Je voelt echt hoe het is om in belachelijk dure supercars te besturen: de motoren creëren een kakofonie van geluid als je door een tunnel rijdt of wild onder een triomfboog raast terwijl de regen neerslaat.

Door de voor jou meest prettige camerahoek te kiezen, kies je ervoor om jezelf af te sluiten van de juichende menigten en in de cockpit en te genieten van de radiostations van Forza Horizon, of echt goed luisteren wanneer je de motorkapcamera gebruikt terwijl je autobanden over het asfalt scheuren. Het is de droom van een autoliefhebber.

(Image credit: Capcom)

Resident Evil 2

Dolby Atmos maakt de aanwezigheid van Resident Evil 2's plunderende Mr. X des te angstaanjagender, waarbij je telkens verrast wordt door de hordes zombies in je omgeving. Het bombastische geluid van de naderende zware voetstappen van Mr. X zal zonder twijfel bekend zijn voor iedereen die de uitstekende remake van Capcom heeft gespeeld, maar met Dolby Atmos erbij kan de dreiging angstaanjagend echt aanvoelen als hij nadert.

Soms kan het nuttig zijn om jezelf bang te maken. De ruimtelijke audio van Dolby kan je helpen precies te bepalen waar Mr. X op de loer ligt voordat hij door de deur binnenstormt om je keel eruit te scheuren. Het maakt zijn aanwezigheid natuurlijk niet minder zenuwslopend, maar elk voordeel dat we kunnen krijgen om aan die torenhoge freak te ontsnappen is welkom.

(Image credit: The Coalition)

Gears 5

Gears 5 is een uitstekend allround voorbeeld voor de ruimtelijke audio van Dolby Atmos. Je verkent in deze game uitgestrekte gebieden zoals een bevroren vlaktes en moet de strijd aangaan in claustrofobisch krappe ondergrondse gangen. Er zijn dus tal van omgevingen en locaties met hun eigen kenmerkende geluidslandschappen.

Of je nu door een pezige vijand zaagt met je kettingzaag of de bloedstollende schreeuw van een monster hoort voor een dreigende aanval, Gears 5 levert overtuigende ruimtelijke audio die de Dolby Atmos-licentiekosten zeker waard is. Natuurlijk krijg je met Dobly Atmos ook een subtiel concurrentievoordeel in de multiplayer-modus van het spel, omdat je gemakkelijker kunt horen wanneer een vijand zich achter een barricade bevindt.

(Image credit: Dolby)

Hoe haal je het meeste uit Dolby Atmos

Ongeacht wat je hebt gehoord: Dolby Atmos werkt op iedere koptelefoon. Je hebt wel een licentie nodig om het te gebruiken, die 20 euro kost. Sommige televisies, zoals de LG OLED CX ondersteunen Atmos via de ingebouwde speakers. Als je echter het meeste wil halen uit de ruimtelijke audio van Dolby, adviseren wij je om een goede set over-ear koptelefoon of een Dolby Atmos surround sound stereoset in huis te halen.

De meeste mensen zullen voorkeur hebben voor koptelefoons. Die zijn immers praktischer en een stuk goedkoper. Kies jij ook daarvoor? Dan adviseren wij koptelefoons met een open achterkant boven koptelefoons met een gesloten achterkant. Zo'n open achterkant geeft een veel ruimer en beter geluid dan een volledig gesloten paar. Daardoor komt het ruimtelijke effect nog meer tot zijn recht. Je wil uiteindelijk dat het lijkt alsof het geluid helemaal om je heen is en direct je oren in wordt gestuurd.

De Xbox Series X Dolby Atmos-app laat je kiezen uit een aantal equalizer-instellingen, waarbij je ook je eigen instellingen kunt maken. Dit is een geweldig hulpmiddel voor het aanpassen van het geluid naar jouw smaak, vooral als je meer bas wil horen of de middentonen wat duidelijker wil horen om voetstappen waar te nemen. Zodra je deze instellingen hebt gemaakt, zullen je games nooit meer beter klinken.

Beste Dolby Atmos equalizer instellingen

Hoewel het kiezen van de beste Dolby Atmos-equalizer vooral neerkomt op persoonlijke voorkeur, hebben we iets vreemds opgemerkt. De voorinstelling 'Film' biedt een aanzienlijke geluidsboost ten opzichte van de andere opties en richt zich op het neerzetten van een gevirtualiseerd surroundgeluid dat uitstekend is voor single-player games. De 'Film' EQ is ook de beste keuze als je een hoofdtelefoon gebruikt met een hoge impedantie, die meer vermogen nodig heeft om geluid weer te geven.

'Film' en 'Gedetailleerd' leveren allebei een rijke, filmische surroundervaring op, die de andere instellingen ook qua volume overtreffen. Maar: ze voegen ook een extra ruimtelijkheid toe die niet altijd wenselijk is. Speel je online tegen anderen, zouden we aanraden om te kiezen voor de 'Game'-instellingen, omdat deze equalizerinstelling prioriteit geeft aan positionele nauwkeurigheid. Het is ook een natuurlijker geluid, waar sommigen over het algemeen de voorkeur aan geven.