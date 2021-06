Designed for Xbox-monitoren ontworpen om het beste uit je Xbox Series X te halen

Philips, Acer en Asus zijn een van de eerste fabrikanten die speciale monitoren hebben ontwikkeld voor de Xbox Series X-console. Het Designed for Xbox-programma introduceert een nieuwe lading aan 4K-gamingmonitoren die ontworpen zijn om het meeste uit de krachtige Xbox Series X te halen. Het gaat hier om een 4K-resolutie, 120Hz beeldverversing, HDR en variabele verversingssnelheden.

De officiële nieuwssite van Xbox heeft bevestigd dat de Philips Momentum de eerste Xbox-monitor is die zal verschijnen. Het is een 55 inch 4K-monitor met HDR, 120Hz, een soundbar en AMD FreeSync. De Philips Momentum verschijnt in augustus 2021 en kost 1.399 euro.

Asus komt daarnaast met de Strix Xbox Edition, wat een 43 inch gamingmonitor is. Deze verschijnt in oktober 2021. De prijs is momenteel nog niet bekend. Tot slot komt Asus met een 28 inch Nitro XV2 Xbox-monitor. Deze moet eind dit jaar verschijnen voor ongeveer 949 dollar (omgerekend 794 euro). Beide monitoren hebben soortgelijke functies als de Philips Momentum, waaronder ondersteuning voor 4K/120 en AMD FreeSync.

Designed for Xbox

Het Designed for Xbox-programma is een samenwerking tussen Microsoft en ontwikkelaars om hardware en accessoires uit te brengen die het beste uit de capaciteiten van de nieuwste Xbox-console halen. Designed for Xbox-monitoren zullen over HDMI 2.1-poorten beschikken en naadloos moeten werken met de AMD-technologie in de Xbox Series X en Xbox Series S. Dankzij HDMI 2.1 kun je gebruik maken van 120Hz beeldverversing bij hogere resoluties.

Hoewel de monitoren speciaal worden ontworpen voor de Xbox Series X, werken ze natuurlijk ook uitermate goed met de nieuwste PS5-console van Sony of in combinatie met een desktop of laptop.