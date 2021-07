BlackBerry 5G-smartphone nog altijd in ontwikkeling

Het lijkt erop dat de nieuwe BlackBerry-smartphone nog altijd in ontwikkeling is. Een bericht op de website van BlackBerry's moederbedrijf suggereert dat we snel iets zullen horen over de release van de eerste 5G-smartphone van BlackBerry.

BlackBerry is momenteel in handen van beveiligingsbedrijf OnwardMobility. Het is de verwachting dat het dit jaar nog een nieuw toestel uitbrengt. Het bedrijf zei in 2020 dat we in de eerste helft van 2021 al een Android-toestel met 5G-connectiviteit mochten verwachten van het merk. Dat is klaarblijkelijk niet gebeurd, maar recente berichtgeving wijst op een release in de nabije toekomst.

Het is vanaf heden mogelijk om je aan te melden voor updates over aankomende BlackBerry-smartphones op de website van OnwardMobility. Als je geïntresseerd bent in het toestel, kun je er zo zeker van zijn dat je de smartphone als een van de eersten kunt pre-orderen.

Aangezien de meervoudsvorm 'smartphones' wordt genoemd, suggereert dit dat OnwardMobility mogelijk aan meer dan één BlackBerry-toestel werkt.

De BlackBerry Key2 LE uit 2018 (Image credit: Future)

De terugkeer van BlackBerry

BlackBerry was ooit een van de populairste smartphonemerken op de planeet. Na de release van de Key2 LE in 2018 is het echter lange tijd stil geweest op het gebied van BlackBerry-releases.

Sindsdien is TCL gestopt met het produceren van smartphones onder de merknaam. In augustus van 2020 heeft OnwardMobility dit overgenomen. Het is nog niet bekend wat dit betekent voor het merk.

Het is nog maar de vraag of de nieuwe BlackBerry het op kan nemen tegen de beste smartphones van 2021. We gaan er vooralsnog vanuit dat de iPhone 12, Samsung Galaxy S21 Ultra en Oppo Find X3 Pro over betere specificaties beschikken dan het aankomende toestel van BlackBerry.

OnwardMobility heeft bevestigd dat het toestel over een fysiek QWERTY-toetsenbord zal beschikken. Daarmee onderscheidt BlackBerry zich in elk geval van de rest van het segment.