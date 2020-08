5G BlackBerry smartphone met fysiek toetsenbord gepland voor 2021

Groot nieuws: we mogen ons weer opmaken voor een Blackberry-smartphone. Het toestel verschijnt in 2021 en beschikt over 5G-ondersteuning én een fysiek toetsenbord.

De licentie voor de BlackBerry-merknaam was jarenlang in handen van TCL. Begin dit jaar nam TCL afscheid van de merknaam, waarna enkele maanden later OnwardMobility de licentie overnam. Het bedrijf is voor vrijwel iedereen nog onbekend, waardoor het lastig is om in te schatten wat we precies mogen verwachten.

OnwardMobility werkt samen met Foxconn-dochteronderneming FIH Mobile Limited om de telefoons in de eerste helft van 2021 op de Noord-Amerikaanse en Europese markt te brengen. Het is echter niet duidelijk of de telefoon de consumentenmarkten zal bereiken. In het persbericht presenteert men de telefoon als oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een 'veilige, functierijke 5G-ready smartphone die de productiviteit verhoogt'.

"BlackBerry-smartphones staan bekend om de bescherming van communicatie, privacy en gegevens," meldt OnwardMobility CEO Peter Franklin verder in het persbericht. "Dit is een ongelooflijke kans voor OnwardMobility om de volgende generatie 5G-toestellen op de markt te brengen met de steun van BlackBerry en FIH Mobile".

OnwardMobility vermeldt geen andere producten op haar website, maar verwijst alleen naar 'toekomstige BlackBerry 5G smartphones'. De 'over ons' pagina's beweren dat het bedrijf is opgericht om veilige oplossingen voor mobiele apparaten te leveren aan bedrijven, de overheid en het bedrijfsleven. We weten dus niet zeker of fans van het merk in staat zullen zijn om een van de volgende BlackBerry-telefoons op te halen bij hun lokale retailer, hoewel de aankondigingsvideo (hierboven) wel suggereert dat deze beschikbaar zal zijn voor consumenten.

Update: OnwardMobility heeft gereageerd op onze vragen en meldt dat het toestel ook beschikbaar zal komen voor consumenten:

"Meer dan de helft van de wereldbevolking bezit vandaag de dag smartphones, dus de markt is enorm", zei OnwardMobility CEO Peter Franklin. "Wat echter ontbreekt, is de ultra-veilige en productiviteitsgerichte smartphone die tegemoet kan komen aan de behoeften van zakelijke gebruikers, overheidsgebruikers en veiligheidsbewuste consumenten, en dat is het gat dat we verwachten te dichten."

BlackBerry: eens een veilig zakelijk toestel, altijd een veilig zakelijk toestel?

De BlackBerry-smartphones van Research in Motion waren een van de eerste toestellen die de nodige aandacht kregen van consumenten. Daarvoor waren de BlackBerry's vooral in het zakenleven een ware hit, met name vanwege het veiligheidsaspect.

Hoewel BlackBerry een groot marktaandeel verloor in het tijdperk van smartphones door de iPhone- en Android-platforms, bleef het jarenlang een vertrouwd bedrijfsapparaat. OnwardMobility maakt duidelijk gebruik van die erfenis van bedrijfsvertrouwen en productiviteit, aangezien ze zich al hebben toegelegd op het opnemen van een fysiek toetsenbord op het apparaat van 2021.

TCL's BlackBerry telefoons hadden ook fysieke toetsenborden, maar waren niet succesvol genoeg voor de telefoonindustrie om de licentie te behouden. Kortom, mensen mogen dan nostalgisch zijn naar de dagen van de fysieke toetsenborden, het zijn er blijkbaar niet genoeg om een succesverhaal van BlackBerry te maken (tot dusver).

Telefoons zijn flink veranderd sinds de BlackBerry-toestellen regeerden, en het huidige hoge, smalle formaat heeft ervoor gezorgd dat toetsenborden die naar de bodem zijn geschoven, zoals TCL's BlackBerry Key2, niet vreselijk comfortabel zijn om op te typen. We zullen zien of de telefoon van OnwardMobility een ander ontwerp krijgt.