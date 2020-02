TCL stopt met produceren BlackBerry smartphones

The BlackBerry Key2 LE die werd gelanceerd in 2018

De huidige fabrikant van BlackBerry-smartphones heeft bevestigd, dat het geen telefoons meer zal uitbrengen onder de ooit zo fameuze naam.

TCL Communication produceerde sinds eind 2016 telefoons voor BlackBerry. Ruim drie jaar later meldt TCL dat het geen toekomstplannen meer heeft met BlackBerry. Heel vreemd is dat niet, aangezien de samenwerking financieel gezien weinig indrukwekkende resultaten heeft gerealiseerd. In die tijd zijn onder meer de BlackBerry KeyOne en Key2 verschenen.

Vanaf 31 augustus 2020 zal TCL geen BlackBerry-telefoons meer verkopen. Ook vervalt het recht van TCL om nieuwe BlackBerry-toestellen te ontwerpen en te verkopen.

Voor gebruikers van BlackBerry-smartphones is er wel 'goed' nieuws: TCL blijft garanties ondersteunen tot en met 31 augustus 2022, maar het heeft niet bevestigd of er in die twee jaar nog software-updates verschijnen voor de telefoons.

We hebben TCL gevraagd of ze op dit moment meer informatie hebben over software-ondersteuning, maar we hebben nog niets gehoord van het bedrijf.

Wat er nu precies gaat gebeuren met BlackBerry, dat weet momenteel niemand. Durft geen enkele fabrikant het aan om de (smartphone)rechten voor BlackBerry Limited in huis te halen, dan kan het zomaar eens zijn dat we geen BlackBerry-telefoons meer op de markt zien.

BlackBerry Limited zelf blijft een bedrijf dat zich op andere technologische gebieden zal focussen dan smartphones. Zelf heeft het al enkele jaren dan ook geen handsets meer gemaakt. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat BlackBerry Limited zelf weer toestellen gaat produceren.

Je zou het bijna vergeten, maar BlackBerry was ooit een van 's werelds grootste smartphonefabrikanten ter wereld. Alleen al in 2011 verkocht het bedrijf 50 miljoen nieuwe toestellen. Daarna ging het vrij snel bergafwaarts met BlackBerry, mede door de groei van Android-fabrikanten en natuurlijk de iPhone.