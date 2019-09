TCL opent aanval op Europese smartphonemarkt

In Azië is TCL een vrij bekende smartphonemaker. Daar brengt het telefoons vaak uit onder haar eigen naam. In Europa zagen we TCL enkel als licentiehouder van BlackBerry en Alcatel, en ook die twee merken zetten anno 2019 weinig zoden aan de dijk.

Op IFA 2019 in Berlijn zien we echter een ommekeer in de strategie van TCL. Daar presenteerde het een drietal telefoons: twee onder de naam van Alcatel, en één onder haar eigen naam. Het toestel heet voluit TCL Plex, en de eerste tekenen zijn veelbelovend.

De TCL Plex beschikt aan de achterzijde over drie camera's. De reguliere sensor is een 48-megapixellens, en wordt geflankeerd door een 16-megapixelgroothoeklens en 2-megapixeldieptesensor. Voor selfies ben je aangewezen op de 24-megapixelschieter aan de voorzijde. Deze zit verwerkt aan de linkerbovenzijde van het display, net als de Honor 20 Pro.

De Snapdragon 675 onder de motorkap stuurt de telefoon aan, en aan de specificaties te zien is het een vrij degelijke midrange processor. Daarnaast is er 6GB RAM en 128GB aan intern opslaggeheugen inbegrepen, waardoor het toestel voor de doorsnee gebruiker ideaal geschikt is voor de lange termijn. Ook is er 3820 mAh aan accucapaciteit inbegrepen.

Het design van de TCL Plex spreekt tot de verbeelding, met een glimmende witte of zwarte achterkant. Daarin verwerkt zit een patroontje dat nog het meeste wegheeft van de letter S.

Het display van de TCL Plex smartphone is met 6,53 inch vrij groot te noemen. De schermresolutie is Full HD+ en het gaat om een LCD-paneel.

Al met al zijn dit prima specificaties op papier, mits TCL de juiste prijs hanteert. Gezien de adviesprijs van 329 euro bij de lancering mogen we stellen dat de Plex zeker niet onderdoet voor de concurrentie op papier. Een exacte releasedatum is niet genoemd, maar het is de verwachting dat Europa eind 2019 eindelijk aan de slag kan met haar eerste TCL-telefoon.