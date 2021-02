Beste Apple MacBooks en Macs van 2021

Er is een goede reden waarom de beste Macs en MacBooks zo populair zijn en zulke loyale fanbase hebben. Ze combineren een elegant design met een robuuste bouw en krachtige hardware. Daarnaast mag je rekenen op een vloeiende gebruikerservaring dankzij het al jaren indrukwekkende en uitermate geoptimaliseerde macOS.

Zeker met de komst van de langverwachte M1-chip en macOS 11 Big Sur heeft Apple grote sprongen voorwaarts gemaakt in de PC-markt. Hoewel Windows PC's en Chromebooks zeker ook zo hun voordelen hebben, kunnen ze lang niet alles nadoen wat een computer van Apple kan.

Of je nu op deze pagina bent gekomen om over te stappen naar macOS, of om dat je een vervanger zoekt voor je oude Mac: je bent hier op de juiste plek. Hieronder vind je de beste Macs en MacBooks die je op dit moment kunt kopen. Het zal je vast niet als een verrassing komen dat de fantastische MacBook Air (M1, 2020) bovenaan staat.

(Image credit: Apple)

1. MacBook Air (M1, 2020) De beste Apple laptop CPU: Apple M1 chip met 8‑core CPU | Graphics: Geïntegreerde 7-core – 8-core GPU | RAM: 8GB – 16GB verenigd geheugen | Scherm: 13,3 inch 2560 x 1600 Retina display met True Tone | Opslag: 256GB – 2TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 30,41 x 21,24 x 1,61cm € 1.094,04 Bekijken bij MediaMarkt macOS Big Sur is snel en responsief Batterijduur is top Stil in gebruik Ventilatieloos design kan impact hebben op prestaties Twee Thunderbolt 3-poorten

Apple sloot 2020 af met een knal van jewelste. De fabrikant uit Cupertino presenteerde toen namelijk zijn eerste producten met de langverwachte, zelfgemaakte M1-chip. Tot dusver is het een echte game changer gebleken. De MacBook Air is een van de eerste laptops die Apple heeft uitgerust met deze fascinerende technologie. Dankzij de nieuwe chip is de MacBook Air beter dan ooit tevoren, beschikt de laptop over een uitstekende batterijduur, én is de adviesprijs van het apparaat voor Apple-begrippen nog enigszins betaalbaar te noemen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de nieuwe MacBook Air met vlag en wimpel naar onze mening de beste MacBook van dit moment is.

Lees de volledige review: MacBook Air (M1, 2020)

(Image credit: Apple)

2. MacBook Pro (16-inch, 2019) De MacBook voor creatievelingen CPU: 9e generatie Intel Core i7 – i9 | Graphics: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16GB – 64GB | Scherm: 16 inch Retina display met True Tone | Opslag: 512GB – 8TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 35,79 x 24,59 x 1,62cm Low Stock € 2.419 Bekijken bij Coolblue NL Indrukwekkend 16 inch scherm Nieuw en verbeterd toetsenbord Duur Vier Thunderbolt 3-poorten

Hoewel we het betreuren dat Apple de 15 inch MacBook Pro met pensioen heeft laten gaan, zijn we heel erg blij met wat daarvoor in de plaats is gekomen: de MacBook Pro (16 inch, 2019). Dun, licht en gelikter dan ooit tevoren. Deze MacBook voelt absoluut niet aan als een lompe 16 inch laptop. Ben je bang dat dit apparaat lijvig en ongemakkelijk in gebruik zou voelen? Geloof ons: daar hoef je je geen zorgen om te maken. Ondanks het slanke frame krijg je nog altijd de extra schermgrootte waarvoor je deze MacBook in huis wil halen. Apple voegt daar enkele zeer sterke (en luide) speakers aan toe, en een veel, veel beter toetsenbord dan voorheen. Dit is dan ook een uitstekende MacBook voor content creators, designers en creatieve professionals.

Lees de volledige review: MacBook Pro (16 inch, 2019)

(Image credit: Apple)

3. MacBook Pro (15-inch, 2019) Apple's productiviteitsmachine is voorzien van high-end Intel-hardware CPU: 9e generatie Intel Core i7 – i9 | Graphics: AMD Radeon Pro 555X – 560X, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16GB – 32GB | Scherm: 15.4 inch, 2.880 x 1.800 Retina display | Opslag: 512GB – 4TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 34,93 x 24,07 x 1,55cm Krachtig Prima configuratie-opties Een fantastisch display Expensive Lack of ports Keyboard concerns remain

De MacBook Pro (15 inch, 2019) is een andere zeer krachtige laptop, uitgerust met razendsnelle 9e generatie hexa-core processor van Intel en te koop met maximaal 32GB RAM. Je hoeft je dus geen zorgen te maken of deze krachtpatser alles wat je van hem vraagt aankan, want het antwoord luidt standaard 'ja'. Zeker nu de Radeon Pro Vega 20 grafische kaart inbegrepen is, hoef jij je creatieve brein niet meer te verbergen. Met zulke krachtige specificaties behoort deze MacBook met recht tot de beste Apple PC's die je op dit moment kunt kopen.

Lees de volledige review: MacBook Pro (15 inch, 2019)

(Image credit: Apple)

4. MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) Apple’s kleine MacBook Pro krijgt krachtige nieuwe hardware CPU: Apple M1 chip met 8‑core CPU | Graphics: Geïntegreerde 8-core GPU | RAM: 8GB – 16GB verenigd geheugen | Scherm: 13,3 inch 2560 x 1600 LED-backlit Retina display | Opslag: 256GB – 2TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 30,41 x 21,24 x 1,56cm Low Stock € 1.309 Bekijken bij Campus Shop Krachtige batterijduur Sterke prestaties Kan iOS-apps draaien Slechts twee Thunderbolt 3-poorten

De MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) mag dan qua design niet veranderd zijn ten opzichte van zijn voorgangers, aan de binnenzijde is er des te meer vernieuwd. De revolutionaire M1-chip van Apple is namelijk aanwezig bij deze Pro. De 13 inch laptop van Apple levert dan ook ontzettend krachtige prestaties en beschikt over een uitstekende batterijduur. De prestaties zijn zelfs zo indrukwekkend dat de MacBook Pro met gemak 4K- en 8K-video's kan renderen. Zoek je naar een kleine doch krachtige laptop, dan is dit de beste MacBook die je kunt kopen voor je geld.

Lees de volledige review: MacBook Pro 13 inch (M1, 2020)

(Image credit: Apple)

5. Mac Mini (M1, 2020) Klein, maar met grote ambities CPU: Apple M1 chip met 8-core CPU | Graphics: Geïntegreerde 8-core GPU | RAM: 8GB – 64GB verenigd geheugen | Opslag: 256GB – 2TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 19,7 x 19,7 x 3,6cm € 749 Bekijken bij Bol.com Netherlands Het welbekende prettige design Zeer goede prestaties Nieuwe M1-hardware heeft potentie Kunt geen eGPU's gebruiken

Een van Apple's grootste verrassingen in 2020 was het upgraden van de kleine Mac. De nieuwe Mac Mini maakt nu gebruik van Apple's eigen M1-chipset, terwijl aan de buitenkant hetzelfde, herkenbare en mooie design behouden blijft. De Mini is krachtiger dan ooit tevoren en leent zich uitstekend voor videobewerking. Zelfs 8K-video's bewerken zijn een eitje voor deze kleine krachtpatser. De Mini is tevens in staat om iOS-apps te draaien. Al deze vernieuwingen zorgen er niet voor dat de prijs stijgt. Integendeel zelfs: het is de goedkoopste Mac Mini ooit.

Lees de volledige review: Mac Mini (M1, 2020)

(Image credit: Apple)

6. iMac (27 inch, 2020) Een formidabele upgrade CPU: 10e generatie Intel Core i5 – i9 | Graphics: AMD Radeon Pro 5300 - Radeon Pro 5700 XT | RAM: 8GB – 128GB 2666MHz DDR4 | Scherm: 27-inch (diagonaal) 5120 x 2880 Retina 5K display | Opslag: 256GB – 8TB SSD € 2.549 Bekijken bij Bol.com Netherlands Verbeterde hardware Kan zeer krachtig geconfigureerd worden Design raakt gedateerd Slechts twee Thunderbolt-poorten

Hoewel de 27 inch iMac in 2019 al van een update was voorzien, kon Apple het niet laten om ook in 2020 een verbeterde versie van zijn PC uit te brengen. Het 2020-model komt met enkele prettige verbeteringen op het gebied van hardware, en ook de webcam en microfoon zijn van een update voorzien. Natuurlijk kun je stellen dat het een wat saaie update is, aangezien het design al enkele jaren hetzelfde is en ook wat gedateerd begint te lijken. Wil je echter een krachtige desktop met macOS? Dan is dit de beste Mac voor jou.

Lees de volledige review: iMac (27-inch, 2020)

(Image credit: Apple)

7. iMac Pro Brute kracht CPU: 8 tot 18-core Intel Xeon W | Graphics: Radeon Pro Vega 56 - Radeon Pro Vega 64 | RAM: 32GB – 256GB DDR4 ECC | Scherm: 27 inch 5K (5.120 x 2.880) Retina display (P3 wide color) | Opslag: 1TB – 4TB PCIe 3.0 SSD | Afmetingen (B x D x H): 65 x 20,3 x 51,6cm Ontzettend krachtige Mac Prachtig display Ontzettend duur

Professionals en creatievelingen hebben een apparaat nodig wat alles aan moet kunnen wat je er ook maar naartoe wil gooien. Herken jij jezelf in dat beeld? Dan is de iMac Pro een van de beste Macs die je op dit moment kunt kopen, misschien wel de beste. Niet alleen is er een levendig 27 inch 5K-display met P3-kleurengamma, maar er zit ook ontzettend krachtige hardware onder de motorkap. De iMac Pro is ook ontzettend duur, waardoor de Pro voornamelijk geschikt is voor mensen met diepe zakken en die deze power écht nodig hebben.

Lees de volledige review: iMac Pro

(Image credit: Apple)

8. MacBook Pro (13-inch, 2020) De upgrade waard in de beste configuratie CPU: 8e generatie Intel Core i5 – 10e generatie Intel Core i7 | Graphics: Intel Iris Plus Graphics 645 | RAM: Tot wel 32GB | Scherm: 13 inch Retina display met True Tone | Opslag: 256GB – 4TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 30,4 x 21,2 x 15,6cm € 1.149 Bekijken bij MediaMarkt Verbeterde specs (in sommige modellen) Grotere SSD-opslag voor instapmodel Nieuwe toetsenbord is goed Instapmodel heeft 8e generatie Intel CPU Enkel Thunderbolt 3-poorten

Het instapmodel van de MacBook Pro (13 inch, 2020) mist enkele belangrijke nieuwe upgrades waarover de duurdere versies wel beschikken. Ga je echter voor de wat duurdere versie, dan krijg je ook de beschikking over krachtige, nieuwere Intel-processoren en verbeterde RAM-snelheden voor betere prestaties. Dit alles zit nog steeds verpakt in de compacte 13 inch behuizing. Apple maakt het pakket compleet door afscheid te nemen van het problematische Magic Keyboard. Zelfs als je niet voor het duurdere model met 10e generatie Intel Core-configuratie kiest, zal je het waarschijnlijk nog altijd waarderen dat voor het instapmodel er meer opslagcapaciteit is ten opzichte van zijn voorganger.

Lees de volledige review: MacBook Pro (13 inch, 2020)

(Image credit: Apple)

9. Mac Mini (Intel, 2020) Zelfde grootte, meer opslag CPU: 8e generatie Intel Core i3 – Core i7 | Graphics: Intel UHD Graphics 630 | RAM: 8GB – 64GB 2666MHz DDR4 | Opslag: 256GB – 2TB SSD | Afmetingen (B x D x H): 19,7 x 19,7 x 3,6cm Meer opslag Meer RAM-opties Oudere processor Oudere geïntegreerde graphics

Apple heeft de nieuwe Intel-versie van de Mac Mini voorzien van meer opslaggeheugen en optioneel meer RAM. Helaas is het niet de upgrade waar we op hoopten, want er zit nog altijd dezelfde processor en geïntegreerde GPU in als het oudere model, en zeker bij veeleisende taken merk je dat het niet meer de nieuwste hardware is. Hoe dan ook is de Mini voor een groot publiek nog altijd zeer aantrekkelijk, zeker in combinatie met het extra opslaggeheugen.

(Image credit: Apple)

10. MacBook (2017) Klein en stijlvol CPU: Dual-core Intel Core m3 – Core i5 | Graphics: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 12 inch Retina (2,304 x 1,440) IPS | Opslag: 256GB – 512GB PCIe SSD | Afmetingen (B x D x H): 28,05 x 19,65 x 1,31cm Makkelijke te verplaatsen Prima batterijduur Duur

Hoewel Apple officieel de MacBook uit zijn MacBook line-up heeft gehaald, zijn er nog tal van retailers die het product aanbieden. Ook is de 12 inch MacBook een echte niche, want zo klein en compact krijg je laptops doorgaans niet. Er zitten weinig poorten in de MacBook, maar gezien zijn grootte is dat niet heel verwonderlijk. Het apparaat is niet zo krachtig als de MacBook Pro, maar voor iedereen die een portable MacBook wil, is deze versie zeker het overwegen waard.

Lees de volledige review: Apple MacBook (2017)

Bill Thomas en Gabe Carey hebben ook bijgedragen aan dit artikel.