Assassin's Creed Valhalla wisselt stealth in voor gigantische veldslagen

Ubisoft heeft eindelijk een eerste trailer uitgebracht voor de aanstaande game Assassin's Creed Valhalla. In het te verschijnen spel duik je in de wereld van de Vikingen. Naast deze opvallende setting is ook bevestigd dat het een cross-generatietitel is; zowel de huidige consolegeneratie als de next-gen apparaten mogen Valhalla verwelkomen.

In Assassin's Creed Valhalla speel je als Eivor, een strijdlustige Vikingstrijder. Het verhaal speelt zich af in Engeland tijdens de middeleeuwen. Volgens Ubisoft introduceert Valhalla nieuwe features als raids, de vaardigheid om je bouwkrachten te verbeteren, en de mogelijkheid om je invloed in deze nieuwe duistere wereld.

Eivor kan zowel een man als vrouw zijn. Dankzij nieuwe aanpassingsopties kun je onder meer het haar, de tatoeages, uitrusting en strijdkleuren naar je eigen hand zetten.

Bekijk hieronder de trailer:

Assassin's Creed Valhalla verschijnt tijdens 'Holiday 2020', wat een brede term is voor ergens tussen oktober en december van dit jaar. Die periode ligt niet geheel onverwachts in lijn met de verwachte releaseperiode van de PS5 en Xbox Series X.

Ubisoft heeft bevestigd dat Valhalla uitgebracht wordt voor de Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, én PC.

"We kunnen niet wachten tot de spelers de ongelofelijke Vikingreis zelf belevenn", zei Ashraf Ismail, creative director van Assassin's Creed Valhalla, in een persbericht.

"Omdat ze in Eivors laarzen zitten als zowel een Viking als een clanleider, zullen spelers de conflicten van het vestigen van een nieuw gebied onder ogen zien, terwijl ze in het midden van een machtsstrijd om de controle over Engeland zitten."

Hieronder volgt Ubisofts beschrijving van het verhaal:

"Gedreven door eindeloze oorlogen en afnemende middelen in de negende eeuw na Christus, zullen de spelers Eivors clan van Noormannen over de ijzige Noordzee naar het rijke land van de gebroken koninkrijken van Engeland leiden.

"Spelers moeten een nieuwe toekomst voor hun clan uittekenen, waarbij ze de meedogenloze vechtstijl van Viking-krijgers herbeleven met een vernieuwd vechtsysteem dat de mogelijkheid biedt om wapens te gebruiken tegen een grotere variëteit aan vijanden dan ooit tevoren.

"Om de grondstoffen te beveiligen kunnen spelers invallen leiden door locaties te selecteren met behulp van hun schepen, om zo de broodnodige rijkdom en grondstoffen te verdienen. Terwijl de Vikingen zich in hun nieuwe huis beginnen te vestigen, stuiten ze op weerstand van de Saksen, waaronder koning Aelfred van Wessex, die hen als heidenen beschouwt en de enige heerser van een beschaafd Engeland lijkt te zijn. Tegen alle verwachtingen in moet Eivor doen wat nodig is om het Walhalla binnen handbereik te houden."

Geen stealth meer

Assassin's Creed Valhalla ziet er stukken bruter uit vergeleken met voorgaande spellen uit de serie. De trailer toont ons een waar bloedbad van een gevecht. Het lijkt erop alsof stealth een stuk minder belangrijker is in deze game. In plaats daarvan moeten spelers het meer hebben van gewelddadige aanvallen.

Het is niet enkel en alleen vechten geblazen. Ubisoft belooft dat er ook elementen inzitten zoals het smeden van politieke allianties, beslissingen die je moet maken over combat, en dialoogkeuzes die de wereld van Valhalla beïnvloeden.

Pre-orders voor de PS4, PC en Xbox One zijn nu beschikbaar, inclusief special edition versies.