"Oudere hardlopers doen de langste afstanden": Garmin Connect-data biedt inzichten in de sportactiviteit van gebruikers

Garmin heeft zojuist een rapport over hardlooptrends gepubliceerd, dat enkele interessante gegevens aan het licht brengt. Op basis van statistieken uit de Garmin Connect-app wereldwijd, blijkt dat de gemiddelde hardloopafstand voor alle gebruikers 7,75 kilometer was. Het meest verrassende is misschien wel de leeftijdscategorie die het meeste kilometers heeft afgelegd. Dit zijn namelijk gebruikers tussen de 50 en 59 jaar.

Uiteindelijk legden vijftigers de grootste afstand af met een gemiddelde van 8,2 kilometer. Twintigers liepen iets kortere routes met een gemiddelde van 7,4 kilometer, net iets meer dan hardlopers van 70 jaar en ouder die een gemiddelde van ongeveer 7,3 kilometer noteerden.

Wil je raden op welke dag van de week de meeste kilometers gezamenlijk werden afgelegd? Niet geheel verrassend was dat een zaterdag. De maand waarin het meeste kilometers werden gelopen, was dan weer augustus.

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De gemiddelde tijd die aan een hardloopsessie werd besteed, was 46,3 minuten. Wat betreft de wekelijkse afstand, legden de meeste Garmin-hardlopers (ongeveer 40 procent) gemiddeld tussen de 6 en 10 mijl (9,6 km en 16 km). De op één na grootste groep, die 28% van de hardlopers vertegenwoordigde, haalde 11 tot 20 mijl (17,7 km en 32,2 km)

Lekker geslapen?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Garmin merkte ook op dat hardlopers over het algemeen een betere slaapscore hadden dan niet-hardlopers. De gemiddelde slaapscore voor hardlopers was 73 voor degenen die minder dan 16 kilometer aflegden, en 74 voor degenen die nog verder gingen. Gebruikers die niet hardlopen, halen gemiddeld een score van 70.

De hartslag in rust was ten slotte beter voor hardlopers: niet-hardlopers hadden een gemiddelde van 62, vergeleken met 59 voor degenen die 0 tot 8 kilometer per week aflegden, en 55 voor hardlopers die meer dan 50 kilometer per week aflegden.