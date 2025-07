Nieuwste Google Pixel Watch 4-leaks onthullen prijzen en nieuwe trainingsfunctie

Er staat inmiddels een 'Made by Google-evenement gepland voor woensdag 20 augustus. Het ziet er dus naar uit dat we niet heel lang meer hoeven te wachten op de Pixel Watch 4. Een aantal nieuwe leaks wijzen nu op de prijzen voor de verschillende modellen en naar sommige van de features die we kunnen verwachten op de nieuwe wearables.

Volgens Dealabs (via Android Authority) moet je straks 399 euro neerleggen voor de Google Pixel Watch 4 van 41 mm of 499 euro als je ook een LTE-verbinding wil. Voor het model van 45 model betaal je 449 euro voor de basisversie en 549 euro voor de versie met LTE-ondersteuning.

Gelukkig hebben we hier te maken met gelekte europrijzen en hoeven we dus niet te gokken wat de mogelijke europrijzen zullen zijn aan de hand van bijvoorbeeld gelekte dollarprijzen. Wat hier overigens vooral opvallend is, is dat deze prijzen hetzelfde zijn als de lanceringsprijzen van de Google Pixel Watch 3-modellen.

Die zogenaamde vanafprijs van 399 euro voor de Pixel Watch 4 is dus hetzelfde als de vanafprijs van de Pixel Watch 3, maar ook van de Pixel Watch 2 (al was er toen in de Benelux maar één maat te krijgen en geen optie voor LTE). Hoewel de startprijs redelijk hoog is, blijft Google in ieder geval wel erg consistent als dit lek accuraat is.

Nieuwe functie voor krachttraining

(Image credit: Future/Jacob Krol)

De andere Pixel Watch 4-leak waar we het nog even over willen hebben, komt vanuit Android Headlines. Deze outlet geeft aan dat de aankomende wearable voorzien zal zijn van een nieuwe ervaring voor krachttraining. Deze zou je ook zelf kunnen configureren via een speciale 'workout builder' die Google aan het voorbereiden is.

Het idee is dat je met deze feature zelf je opwarmingsoefeningen, cool-downs en je workouts in het algemeen naar wens kan instellen om te proberen om het meeste uit je sessies te halen en het risico op blessures te verminderen. Een andere nieuwe feature, AI-hardloopaanbevelingen, zal beschikbaar zijn via Fitbit Premium.

Eerdere Pixel Watch 4-geruchten hintten ook al naar een grotere batterij en verbeterde repareerbaarheid, dus dit lijkt toch wel een mooie smartwatch-upgrade van Google te worden. Natuurlijk is niets van deze informatie officieel bevestigd.

De Pixel Watch 4 zal niet het enige nieuwe apparaat zijn dat we te zien krijgen op 20 augustus. Het Made by Google-evenement is namelijk ook waar we de onthulling van de Google Pixel 10-serie verwachten. Natuurlijk zullen we je tegen die tijd op de hoogte brengen van alle nieuwe aankondigingen.