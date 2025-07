Google kan populaire functie van Samsung naar Pixel-smartphones brengen

Er komen veranderingen aan in de At a Glance-widget op het startscherm van Pixel-smartphones. Dat blijkt uit verborgen code die is ontdekt in de nieuwste previewversie van Android. Deze widget zou kunnen evolueren naar iets dat meer lijkt op een aantal functies in de One UI-software van Samsung. De code is ontdekt door Android Authority en het team daar heeft iets genaamd "Gemini Space" aan de praat gekregen in Android Canary (de vroegste bètaversie van Android die je kunt krijgen).

We hebben nog niets officieel gehoord over Gemini Space, maar het lijkt gebaseerd te zijn op At a Glance en kan meer informatie weergeven, zoals sportuitslagen en verjaardagsherinneringen, maar ook weersvoorspellingen en details van agenda-afspraken. Een deel van deze informatie kan al worden weergegeven op Android via meldingen.

Al deze updates kunnen zowel op het vergrendelscherm als op het startscherm worden bekeken. Het lijkt erop dat gebruikers ook de mogelijkheid zullen hebben om deze kaarten uit te breiden tot een Daily Hub die gedurende de dag relevante informatie geeft.

Dat klinkt bekend

(Image credit: Future)

Het weergeven van contextueel relevante informatie op het startscherm en het vergrendelscherm, waaronder sportuitslagen, timers en fitnessgegevens, lijkt sterk op wat Samsung doet met de Now Bar en Now Brief. Het lijkt erop dat Google heeft gekeken naar wat Samsung doet en dit voorbeeld wil volgen. Anderzijds zou je ook kunnen stellen dat de widgets van Samsung zijn geïnspireerd door At a Glance op Pixels en Live Activities op iOS.

We weten ook dat er een functie genaamd Live Updates naar Android 16 komt, die ook realtime informatie op het vergrendelscherm zal weergeven. Over de hele lijn zien we verbeteringen in de manier waarop relevante informatie aan gebruikers wordt getoond, ongeacht het merk van de telefoon die je gebruikt.

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe Gemini Space zijn weg naar Pixel-telefoons zal vinden, maar je kunt de rest van het jaar grote updates voor Android 16 verwachten, waaronder een bredere uitrol van het Material 3 Expressive-herontwerp.