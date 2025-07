Google Pixel 10-serie duikt op in officiële databases, lancering mogelijk nabij

De Google Pixel 10-serie zal waarschijnlijk binnenkort worden gelanceerd en er is nu opnieuw een aanwijzing dat de release eraan zit te komen. Drie nog niet uitgebrachte Google-telefoons zijn namelijk opgedoken in officiële databases.

XpertPick (via NotebookCheck) ontdekte vermeldingen van deze toestellen in zowel de Amerikaanse FCC-database (Federal Communications Commission) als in die van de Singaporese IMDA (Infocomm Media Development Authority).

Dergelijke databases zijn plaatsen waar telefoons geregistreerd moeten worden voordat ze op de markt komen, en vermeldingen verschijnen meestal kort voordat de toestellen officieel worden aangekondigd. Dat deze Pixel-telefoons daar nu opduiken, suggereert dat de lancering van de Pixel 10-serie mogelijk nog maar enkele weken van ons verwijderd is.

Een lijst met onaangekondigde Pixel-telefoons in een IMDA-database (Image credit: IMDA)

Genoemd per model nummer

Het is het vermelden waard dat de toestellen niet bij naam worden genoemd. In plaats daarvan worden ze aangeduid met modelnummers. Een toestel dat vermoedelijk de Pixel 10 is, wordt meestal vermeld als GK2MP, de Pixel 10 Pro als GEHN3, en de Pixel 10 Pro XL als G45RY. We zeggen “meestal” omdat er ook andere modelnummers opduiken, maar volgens XpertPick gaat het daarbij gewoon om varianten van de bovengenoemde telefoons.

Opvallend is wel dat er maar drie verschillende modellen lijken te zijn geregistreerd, terwijl er vier Pixel 10-modellen worden verwacht. De Google Pixel 10 Pro Fold zou immers ook deel moeten uitmaken van de reeks. Toch hoeft de afwezigheid daarvan niet veel te betekenen, want er zijn geen aanwijzingen dat dit toestel niet meer komt of pas later gelanceerd zou worden.

We komen het waarschijnlijk snel te weten, want volgens lekken wordt de Pixel 10-serie op 20 augustus aangekondigd.