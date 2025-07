Nieuwe leak onthult prijzen voor de Google Pixel 10-serie

Als Google zich aan het verwachte lanceringsschema houdt, dan kunnen we de Pixel 10-modellen hun debuut ergens volgende maand zullen maken. Een nieuwe leak geeft ons nu een idee van wat de toestellen zullen kosten.

Volgens de bekende tipgever Roland Quandt krijgt de Pixel 10 een startprijs van 899 euro, de Pixel 10 Pro van 1.099 euro, de Pixel 10 Pro XL van 1.299 euro en de Pixel 10 Pro Fold van 1.899 euro. Dat zijn de zogenaamde prijzen voor de goedkoopste configuraties. Meer opslag kost je natuurlijk nog wat extra.

Deze prijzen zijn precies hetzelfde als de startprijzen voor de Pixel 9-modellen van vorig jaar, dus het lijkt erop dat het Google misschien wel gelukt is om prijsverhogingen te vermijden, in tegenstelling tot sommige andere fabrikanten.

Het enige model wat in verhouding eigenlijk wel iets duurder wordt, is de Pixel 10 Pro XL. De gelekte prijs van 1.299 euro geldt voor een model met 256GB aan opslagruimte. Dat is wel hetzelfde als wat de 256GB-variant van de Pixel 9 Pro XL vorig jaar kostte, maar toen was er ook nog een 128GB-model van 1.199 euro. Verder waren de prijzen van de Pro XL vorig jaar 1.429 euro voor 512GB en 1.689 euro voor 1TB.

De juiste prijs?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Als Google zich inderdaad houdt aan de prijzen van vorig jaar, dan zou dat natuurlijk erg mooi zijn. Natuurlijk zou een prijsdaling nog mooier zijn, maar gezien de huidige economie, lijkt dat niet heel waarschijnlijk.

We hebben eigenlijk nog verrassend weinig geruchten en leaks voorbij zien komen die ons een idee geven van wat we kunnen verwachten van de aankomende Pixel 10-modellen. Zeker omdat de toestellen mogelijk al volgende maand uitkomen. We kunnen ongetwijfeld weer wat prestatieverbeteringen verwachten, al zullen de upgrades misschien niet heel groot zijn. Misschien dat de prijzen dus deels daardoor hetzelfde kunnen blijven.

We hebben ook al wat informatie gekregen over de kleur- en opslagopties. De leak die deze informatie bevatte, noemde overigens ook een 128GB-versie van de Pixel 10 Pro Fold en hintte naar camera-upgrades.