Google Pixel 10 Pro-modellen lijken geen grote upgrade te worden

Als we deze nieuwste leak moeten geloven, kunnen de Google Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL helaas een beetje teleurstellende toestellen worden. Het lijkt er namelijk op dat er misschien niet bepaald veel is veranderd ten opzichte van de Pro-modellen van vorig jaar.

Volgens Android Headlines zal de grootste upgrade simpelweg een grotere batterij zijn. De Pixel 10 Pro schijnt een 4.870mAh-batterij te krijgen (in plaats van de 4.700mAh-batterij in de Pixel 9 Pro) en de Pixel 10 Pro XL lijkt een 5.200mAh-batterij te krijgen (in plaats van de 5.060mAh-batterij in de Pixel 9 Pro XL).

Verder zouden beide nieuwe Pro-modellen ook iets hogere oplaadsnelheden krijgen. Het zou gaan om 29W-snelladen voor de Pixel 10 Pro en 39W-snelladen voor de Pixel 10 Pro XL. Dat is in beide gevallen maar 2W meer dan voorheen. Draadloos opladen zou omhoog kunnen gaan met 3W (voor een totale snelheid van 15W).

Verder zijn de specs die in deze leak genoemd worden grotendeels hetzelfde als de specs van de huidige modellen. Zo krijgen de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL respectievelijk weer 6,3-inch en 6,8 inch displays met 1-120Hz refresh rates, een piekhelderheid van 3.000 nits en bescherming in de vorm van Gorilla Glass Victus 2.

De camera's schijnen ook grotendeels hetzelfde te blijven. Beide toestellen lijken 50MP-hoofdcamera's, 48MP-ultrawide-camera's en 48MP-telefotocamera's met 5x optische zoom te krijgen. Ook kunnen we waarschijnlijk weer 42MP-selfiecamera's verwachten.

Wat misschien wel verandert, is dat je dit jaar mogelijk met de ultrawide- en telefotocamera's ook macrofoto's kan maken. De huidige modellen kunnen alleen de ultrawide-camera gebruiken voor macrofoto's.

Krachtiger en duurder

De Pixel 10 Pro XL kan duurder worden dan de Pixel 9 Pro XL. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Deze telefoons zullen ongetwijfeld weer iets krachtiger worden dankzij een nieuwe Tensor G5-chip. Ze lijken daarnaast ook opnieuw 16GB aan RAM te krijgen.

Als laatste deelt deze bron ook nog wat informatie over de hoeveelheid opslag die we kunnen verwachten. De Google Pixel 10 Pro schijnt dezelfde configuraties te krijgen als zijn voorganger, namelijk met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Er wordt wel een kleine verandering genoemd voor de Pixel 10 Pro XL. Dat model zou geen 128GB-variant meer krijgen, maar dat schijnt misschien gewoon een manier te zijn om een prijsverhoging te verantwoorden, dus het lijkt er niet op dat je voor dezelfde prijs meer opslagruimte krijgt.

We hebben eerder al gehoord dat de Pixel 10 Pro XL misschien duurder wordt dan de Pixel 9 Pro XL, dus deze nieuwe informatie lijkt daar wel bij te passen. Veel van de andere details uit deze leak zijn echter wel nieuw, dus we raden aan om die informatie nog maar wel met een korreltje zout te nemen.

Naar verwachting komen we er binnen twee maanden achter wat de nieuwe Pixel 10 Pro-modellen ons precies te bieden hebben. De datum 20 augustus is al genoemd als een mogelijke lanceringsdatum. Hopelijk hebben we tegen die tijd toch wat meer informatie over andere verbeteringen, want aan de hand van de informatie hierboven klinken de Pixel 10 Pro-modellen niet als geweldige upgrades.