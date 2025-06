Volgens een nieuw gerucht zouden de camera's van de Google Pixel 10 zowel een upgrade als een downgrade zijn ten opzichte van de Google Pixel 9. De telefoon zou namelijk een telefotocamera krijgen, maar slechtere sensoren in de andere twee camera's.

De info is afkomstig van Android Headlines, dat beweert dat de Pixel 10 een telefotocamera zal hebben. Die is momenteel niet aanwezig op de reguliere Google Pixel 9. Dit zal blijkbaar dezelfde 10,8MP-camera met 5x zoom die in Pixel 9 Pro Fold zit.

Dat klinkt als goed nieuws op het eerste gezicht. Helaas hoort er een grote "maar" bij, want blijkbaar wordt 50MP-hoofdcamera van de Pixel 9 vervangen door de 48MP-camera van de Google Pixel 9a, die een veel kleinere sensor heeft. Ook de groothoekcamera zou slechter zijn, want er is sprake van een 12MP-sensor in plaats van de huidige 48MP-sensor.

Grotere batterij en helderder scherm

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Er zijn nog andere specificaties gelekt en ook hier is er sprake van een mix van upgrades en downgrades. Wat de upgrades betreft, zal de Google Pixel 10 blijkbaar een helderder scherm hebben, met een maximale helderheid van 3.000 nits (tegenover 2.700 nits op de Pixel 9). Voor de rest blijft het scherm blijkbaar ongewijzigd, want de Pixel 10 zou hetzelfde 6,3-inch AMOLED-scherm met FHD-resolutie en 120Hz refresh rate hebben als zijn voorganger.

Wat upgrades betreft, zou de batterij iets groter kunnen zijn, namelijk 4.970mAh (tegenover 4.700mAh). Opladen met kabel gaat een tikkeltje sneller met maximaal 29W, terwijl draadloos opladen nog steeds met maximaal 15W kan.

De chipset zal naar verwachting de nieuwe Tensor G5 zijn. Deze wordt waarschijnlijk opnieuw gecombineerd met 12GB RAM en 128GB of 256GB opslag. De Pixel 10 zal blijkbaar geen vapor chamber hebben en hoewel zijn voorganger dat ook niet had, heeft de Pixel 9 Pro dat wel. Er wordt zelfs gezegd dat de telefoon geen ondersteuning voor Wi-Fi 7 heeft, terwijl de Pixel 9 dit wel heeft.

De Google Pixel 10 lijkt een vreemde mix te worden. We zijn vooral benieuwd naar de impact van de camerawijzigingen. Het lijkt erop dat de nieuwe cameraopstelling met telefotocamera veelzijdiger zal zijn, maar dat de kwaliteit van elke camera wat minder is. Anderzijds heeft Google al meermaals bewezen dat het zelfs met slechte camerahardware sterke foto's kan nemen dankzij de software.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het duurt niet meer zo lang voor we alle details officieel te weten komen, want 20 augustus wordt genoemd als de mogelijke lanceringsdatum van de Pixel 10-serie.