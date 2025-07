Samsung heeft zijn vouwbare telefoons voor 2025 onthuld, met als paradepaardje de Samsung Galaxy Z Fold 7. Google volgt met de Pixel 10 Pro Fold, die naar verwachting in augustus op de markt komt. Als je op zoek bent naar een vouwbare telefoon en de allerbeste prestaties wil, dan kan je nu gewoon de Galaxy Z Fold 7 kopen in plaats van te wachten op de Pixel 10 Pro Fold.

Een Geekbench-resultaat voor de Pixel 10 Pro Fold (gespot door NotebookCheck) toont een single-core score van 2.276 en een multi-core score van 6.173. Deze cijfers liggen ver onder de resultaten die we hebben gezien voor de Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hoewel Geekbench nog geen gemiddelde score voor de Galaxy Z Fold 7 heeft vermeld, zijn recente resultaten onder meer 2.826 en 2.552 (single-core) en 9.053 en 8.639 (multi-core). Wanneer er een gemiddelde wordt bereikt, zal dit wellicht vergelijkbaar zijn met de gemiddelden van de Samsung Galaxy S25 Ultra (2.878 en 9.510), aangezien die telefoon dezelfde chipset en RAM heeft.

(Image credit: Geekbench)

Google gaat niet voor de hoogste scores

Al deze cijfers zijn veel hoger dan de resultaten van de Google Pixel 10 Pro Fold. We nemen de resultaten van de Pixel wel met een korreltje zout, aangezien deze zijn geregistreerd op een pre-release toestel, waardoor verdere optimalisatie nog mogelijk is. Bovendien is dit slechts één resultaat, dus het kan uiteindelijk een uitschieter (in beide richtingen) zijn.

Echt verrassend is dit niet, aangezien de Google Tensor G5-chipset die de telefoon waarschijnlijk zal gebruiken, vermoedelijk niet kan tippen aan de Snapdragon 8 Elite-chipset in de Galaxy Z Fold 7. Dat is elk jaar het geval: de chipsets van Google zijn minder krachtig dan die van de concurrentie.

Dit is wel een verbetering ten opzichte van de Google Pixel 9 Pro Fold, die gemiddelde single-core scores van iets minder dan 2.000 haalt en multi-core scores van ongeveer 4.500. Op basis dit ene resultaat van de Pixel 10 Pro Fold zou het in ieder geval een aanzienlijke upgrade moeten zijn ten opzichte van de Pixel 9 Pro Fold.

In augustus zullen we het zeker weten, want volgens de geruchten wordt de Google Pixel 10-serie op 20 augustus onthuld.