Garmin Venu 4: alles wat we tot nu toe weten over de premium smartwatch

Het TechRadar-team heeft in de loop der jaren heel wat wearables gezien, en als je ons zou vragen naar de beste Garmin-horloges die op dit moment verkrijgbaar zijn, dan zou de Garmin Venu 3 daar zeker tussen staan. Het is een indrukwekkende smartwatch om allerlei redenen, maar er lijkt een nog beter model aan te komen in de vorm van de Garmin Venu 4.

Garmin heeft officieel nog niets gezegd over deze smartwatch, maar er zijn al enkele lekken en geruchten opgedoken die erop wijzen dat hij eraan komt. De Venu 3 werd gelanceerd in augustus 2023, dus de tijd lijkt rijp voor Garmin om een opvolger te introduceren.

In juni 2025 zagen we de lancering van de Garmin Venu X1, wat een verrassende zet was. Deze concurrent voor de Apple Watch Ultra 2 lijkt niet de echte opvolger van de Venu 3 te zijn, ondanks de naamgeving. Lees verder om te ontdekken wat we tot nu toe denken te weten over wat de Garmin Venu 4 te bieden zal hebben.

In het kort

Wat is het? Een opvolger van de Venu 3

Een opvolger van de Venu 3 Wanneer komt het uit? Sseptember 2025 lijkt waarschijnlijk

Sseptember 2025 lijkt waarschijnlijk Wat gaat het kosten? Ongeveer 500 euro

Garmin Venu 4: verwachte releasedatum en prijs

We verwachten een lancering in 2025

Een prijs rond de 500 euro

De lekken en geruchten die we tot nu toe over de Venu 4 hebben gezien, noemen geen specifieke lanceringsdatum of prijs, maar we kunnen op beide vlakken wel een goed onderbouwde gok doen.

Garmin lanceerde de Venu 3 in augustus 2023, terwijl de Garmin Venu 2 al in april 2021 verscheen (en in januari 2022 volgde de Garmin Venu 2 Plus, met een microfoon). Met telkens een periode van twee jaar tussen eerdere releases, lijkt 2025, en meer specifiek de maand augustus, een slimme voorspelling voor de Venu 4.

Qua prijs hebben we alleen de Venu 3 als referentie: dat horloge ging oorspronkelijk in de verkoop voor 549,99 euro en zat daarmee in het middensegment vergeleken met andere Garmin-horloges. Het lijkt waarschijnlijk dat de Venu 4 dezelfde strategie zal volgen en ergens tussen de high-end Fenix-modellen en de goedkoopste Forerunners in zal vallen.

Garmin Venu 4: Leaks en geruchten

De Garmin Venu X1 (Image credit: Garmin)

We hebben aanwijzingen gezien dat de Venu 4 eraan komt

Scherm- en bouwkwaliteit zouden verbeterd kunnen worden

We hebben nog niet heel veel geruchten en leaks gehoord. Wat we wél kunnen vertellen, is dat er op de Japanse Garmin-website een vermelding van de Venu 4 is opgedoken, specifiek in de beschrijving van de Garmin Golf-app.

Dat vertelt ons dat de Garmin Venu 4 vrijwel zeker onderweg is, dat je hem kunt gebruiken om mee te golfen en… verder niet veel. Garmin heeft de vermelding van de Venu 4 inmiddels verwijderd uit de documentatie van de Golf-app, dus trek daaruit je eigen conclusies. Het is duidelijk dat het bestaan van dit horloge eigenlijk nog geheim had moeten blijven.

Hoewel het technisch gezien geen lek is, wijst een bericht van Garmin Rumors erop dat de Venu van alle flagship smartwatches het langst wacht op een opvolger. De Garmin Fenix 8 werd in augustus 2024 onthuld, wat ons nog een aanwijzing geeft dat augustus 2025 wel eens het perfecte moment zou kunnen zijn voor de Venu 4.

We kunnen ook wat hints oppikken uit de recent gelanceerde Garmin Venu X1. Dit horloge heeft het grootste scherm ooit op een Garmin-watch en volgt de recente Garmin-trend om batterijduur in te ruilen voor een betere beeldkwaliteit, mogelijk een aanwijzing voor de richting waarin de Venu-serie zich gaat ontwikkelen.

Garmin Venu 4: wat we willen zien

Sensors on the Garmin Venu 3 (Image credit: Future)

Hoe fijn we de Venu 3 ook vonden, het is niet bepaald de perfecte smartwatch en twee jaar is een lange tijd in de gadgetwereld. Met dat in gedachten, zijn dit vijf verbeteringen die we hopen te zien wanneer de Garmin Venu 4 uiteindelijk het levenslicht ziet.

1. Een verbeterd design

De Venu X1 heeft ons al laten zien waartoe Garmin in staat is op het gebied van designverbeteringen: hij is opvallend dun en licht, en dat is iets wat we ook hopen te zien bij de Venu 4. Wellicht ook met upgrades op het gebied van de afwerking en algehele duurzaamheid.

We hebben titanium al zien terugkomen in horloges zoals de Venu X1 en de Forerunner 970, beide gelanceerd in 2025, en het is goed mogelijk dat de Venu 4 deze trend volgt. Gezien het verschil van twee jaar verwachten we ook een upgrade ten opzichte van het 1,4-inch AMOLED-display met 454 x 454 pixels van de Venu 3.

2. Verbeterde sensoren

We zijn altijd op zoek naar nieuwe en verbeterde sensoren in smartwatches en fitnesstrackers.. Of het nu gaat om meer nauwkeurigheid bij metingen of om volledig nieuwe categorieën, en juist dat is iets waar de Venu 4 mogelijk in kan uitblinken.

De meest recente Garmin-smartwatches maken nog steeds gebruik van de Elevate v5-sensor die ook in de Venu 3 zit. Het is dus tijd voor een upgrade, zelfs nu de Venu 3 al een van de beste modellen op de markt is voor gezondheids- en fitnessinzichten.

3. Meer functies

In onze review van de Garmin Venu 3 wezen we erop dat het horloge sommige van de meer gedetailleerde statistieken en geavanceerde functies mist die wel beschikbaar zijn op andere Garmin-modellen. Dit zijn functies die Garmin, als het dat zou willen, in de Venu 4 zou kunnen opnemen.

Functies zoals Voorgestelde Workouts en Training Readiness ontbreken op de Venu 3, maar zouden eenvoudig kunnen worden overgenomen van andere horloges. Het zou voor Garmin een relatief makkelijke manier zijn om de waarde van de Venu 4 te verhogen.

4. On-board maps

Een van de teleurstellingen bij de Garmin Venu 3 is dat hij geen geïntegreerde kaarten- of routenavigatiefunctie heeft, waardoor hij achterblijft op andere modellen in het Garmin-assortiment. Dit was ongetwijfeld een bewuste keuze, zodat elke serie zich duidelijk van de rest onderscheidt.

Hoewel het wellicht enige overlap zou creëren met de meer geavanceerde Garmin-smartwatches, zou geïntegreerde kaartondersteuning een welkome en nuttige toevoeging zijn. Het is daarbij interessant om te zien dat bepaalde Garmin-horloges onlangs een upgrade hebben gekregen met ondersteuning voor Google Maps.

5. Een LTE-model

De afgelopen jaren heeft Garmin het idee van horloges die zelfstandig online kunnen gaan grotendeels laten varen. Dit is ongetwijfeld omdat dit betekent dat Garmin concessies moet maken op het gebied van batterijduur en prijs.

Toch valt er veel te zeggen voor een smartwatch met mobiele connectiviteit, die berichten kan sturen, bellen en zichzelf kan updaten zonder afhankelijk te zijn van een ander apparaat. Het zou de Venu 4 helpen om zich te onderscheiden binnen het Garmin-aanbod en hem beter laten concurreren met de beste Apple Watches.