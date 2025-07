Garmin lijkt binnenkort de Venu 4 en een goedkoper Forerunner-model te lanceren

Het ziet ernaar uit dat er binnenkort twee nieuwe horloges een plaats kunnen verdienen op onze lijst van de beste Garmin-horloges. Eén officiële teaser en één onofficiële leak wijzen allebei naar de komst van twee nieuwe apparaten in de komende dagen en weken.

Laten we maar beginnen met wat we gehoord hebben van Garmin zelf. Het bedrijf heeft namelijk een teaser gedeeld voor een nieuw horloge dat morgen (22 juli) zal arriveren. Het silhouet van de wearable suggereert dat we te maken hebben met een nieuw Forerunner-model.

De bekende tipgever the5krunner zegt dat het onwaarschijnlijk is dat het hier gaat om een bestaand model dat nu simpelweg in China wordt gelanceerd. Het is waarschijnlijker dat het een nieuw model is dat óf alleen in China óf gewoon wereldwijd gelanceerd wordt.

Bij Garmin Rumors is er gespeculeerd dat de '1XXX' in de teaser kan refereren maar de prijs van het aankomende Garmin-horloge in yuan (Chinese valuta). Als dat inderdaad het geval is, dan zou het hier gaan om een relatief betaalbare Forerunner vergeleken met de rest van de serie.

De Venu 4

(Image credit: Garmin)

Laten we het nu dan ook maar hebben over het minder officiële nieuws. Garmin Rumors (via Notebookcheck) heeft de eerste vermelding van de Garmin Venu 4 gespot in de documentatie voor de Garmin Golf-app. Garmin heeft nog niets gezegd over dit nieuwe horloge, maar hij lijkt dus wel onderweg te zijn.

Eerder dit jaar werd de Garmin Venu X1 nog gelanceerd. Aan de hand van deze nieuwe informatie zou dat echter toch niet de ware opvolger van de Garmin Venu 3 zijn. De Venu 4 is nu dus bij naam genoemd, maar verder weten we nog niet echt veel over het aankomende horloge.

Als we kijken naar wat Garmin heeft gedaan bij andere vernieuwingen voor zijn flagship wearables, dan bestaat er een redelijke kans dat de Venu 4 voorzien zal zijn van een feller scherm, een geüpdatete gebruikersinterface, een zaklamp en wat extra gezondheidsfeatures en fitnessmetingen.

Er zijn helaas nog geen andere leaks of geruchten voorbijgekomen om ons een beter idee te geven van wat we kunnen verwachten. Zodra Garmin zelf meer officiële informatie deelt over deze smartwatches, zullen we je natuurlijk op de hoogte brengen.