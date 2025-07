Software-update voor Garmin Forerunner-horloges lost valse aanrakingen op, maar voegt nieuwe bugs toe

Als je een Garmin Forerunner 570 of Forerunner 970 hebt, bereid je dan voor op softwareversie 6.18: de patch wordt nu uitgerold en lost problemen op met valse aanrakingen op de onlangs gelanceerde horloges. We spreken trouwens van een valse aanraking wanneer er een actie op het scherm wordt uitgevoerd, terwijl je het niet aanraakt.

De update werd opgemerkt door Notebookcheck en je kunt de officiële berichten rond de update hier en hier bekijken. In de log staat dat de update valse aanrakingen “vermindert”. Garmin is er voorlopig niet in geslaagd het probleem volledig op te lossen, dus de kans bestaat dat je ook na deze update nog valse aanrakingen opmerkt.

Je horloge zou de update automatisch moeten ontvangen, maar je kunt ook handmatig controleren of deze beschikbaar is. Zorg dat je horloge online is en ga in het hoofdmenu naar Systeem > Software-update > Controleren op updates om te zien of deze beschikbaar is.

Het is niet duidelijk hoeveel Forerunner 570- en Forerunner 970-horloges hierdoor zijn getroffen. We hebben zelf bijvoorbeeld geen problemen ondervonden tijdens onze test van de Garmin Forerunner 570.

Nog niet uitgeroeid

Hoewel het probleem met de valse aanrakingen bijna opgelost lijkt te zijn, lijkt het erop dat de 6.18-update verschillende nieuwe bugs heeft geïntroduceerd. Gebruikers van de Forerunner 570 en Forerunner 970 proberen die nu onder de aandacht te brengen.

Sommige gebruikers melden dat hun horloge meteen vastloopt nadat ze hun pincode hebben ingegeven. Iemand anders zegt dan weer dat scrollen niet goed werkt in het Glances-scherm. Er is ook een Garmin-supportthread over hoogtemeterproblemen met de Forerunner 970. De thread is pas een paar dagen geleden gestart en het is niet meteen duidelijk of deze problemen verband houden met de 6.18-update.

Als je een van deze smartwatches hebt, kan je alsnog het beste de software up-to-date houden en bij bugs het Garmin-forum raadplegen. We moeten ten slotte wel opmerken dat er heel wat gebruikers zijn die geen problemen ondervinden met hun horloges.