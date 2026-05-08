Deze slimme Galaxy Watch-functie kan je behoeden voor een pijnlijke val

Meestal zie je het niet aankomen als iemand flauwvalt. Je hebt vaak maar een fractie van een seconde waarin iemand je nog kan opvangen voordat je richting de grond gaat. Maar wat als je smartwatch je vooraf kan waarschuwen dat je op het punt staat om out te gaan? Het klinkt als sciencefiction, maar misschien wordt het ooit werkelijkheid.

Dat is het idee achter een klinisch onderzoek dat in opdracht van Samsung werd uitgevoerd. Volgens dat onderzoek kan een wearable mogelijk minuten op voorhand waarschuwen dat je een verhoogde kans hebt om flauw te vallen. Dat zou je net genoeg tijd kunnen geven om een veiligere plek op te zoeken, bijvoorbeeld de bank, zodat je niet plots op de harde vloer belandt.

Onderzoekers van het Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital in Zuid-Korea stellen dat de Samsung Galaxy Watch 6 "vasovagale syncope" (de medische term voor flauwvallen) mogelijk tot vijf minuten op voorhand kan voorspellen.

Waarom net de Galaxy Watch 6? Die smartwatch heeft een PPG-sensor, waarmee je hartslag wordt gemeten. De onderzoekers gebruikten die sensor om de hartslagvariabiliteit van proefpersonen te volgen. Die data werd daarna door een AI-algoritme gehaald, dat op zoek ging naar patronen die vlak voor het flauwvallen opdoken.

Op basis daarvan konden de onderzoekers flauwvallen voorspellen met een nauwkeurigheid van 84,6 procent. Samsung zegt bovendien dat het AI-model een klinische sensitiviteit van 90 procent haalde. Dat betekent dat het model in veel gevallen correct kon inschatten of iemand wel of niet risico liep om flauw te vallen.

Vasovagale syncope komt vrij vaak voor. “Tot 40 procent van de mensen krijgt er in de loop van hun leven mee te maken, en bij een derde gebeurt het meer dan één keer”, zegt professor Junhwan Cho van de afdeling cardiologie van het Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital. Als een smartwatch kan helpen om de risico’s van zo’n val te beperken, kan dat voor heel wat mensen een groot verschil maken.

Volgens Cho kan een vroege waarschuwing patiënten net genoeg tijd geven om veilig te gaan zitten of liggen, of om hulp in te schakelen. Daardoor zou het risico op extra verwondingen door een val sterk kunnen dalen.

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend, maar voorlopig vind je deze functie nog niet terug op Samsung-smartwatches. Het gaat eerder om een proof of concept: een manier om aan te tonen dat een wearable in theorie kan voorspellen wanneer iemand dreigt flauw te vallen.

Toch is het idee niet vergezocht. Veel Samsung-smartwatches hebben al een PPG-sensor aan boord. Het is dus niet moeilijk om je voor te stellen dat zo’n functie in de toekomst opduikt in een nieuwe Galaxy Watch. Ook andere populaire smartwatches, zoals de Apple Watch Ultra 3 en Garmin Fenix 8, gebruiken PPG-sensoren. In theorie zou de technologie dus ook op andere horloges kunnen verschijnen.

Voor het zover is, zijn wel nog extra klinische tests en officiële goedkeuringen nodig. Maar als deze functie er ooit komt, kan je smartwatch je misschien ruim op tijd behoeden voor een pijnlijke val.