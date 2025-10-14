De Google Pixel Watch 4 is de meest repareerbare smartwatch volgens iFixit

Toen Google de Pixel Watch 4 onthulde, waren we natuurlijk vooral geïnteresseerd in alle nieuwe features, van zijn verbeterde batterijduur tot zijn grotere scherm. Uiteindelijk waren we echter ook erg blij om alle vervangbare onderdelen te zien. Dat is namelijk een onderdeel van (draagbare) technologie waar niet vaak over gesproken wordt.

Consumenten willen vaak toch wel graag een optie hebben om hun apparatuur zelf te repareren, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.

Hoewel sommige van de beste smartphones inmiddels al wel zijn aangepast om dit (deels) mogelijk te maken, is dit bij veel wearables nog niet echt het geval. Google brengt daar nu verandering in met de Pixel Watch 4. iFixit heeft fit model bekroond als de meest repareerbare smartwatch op de markt. Google verslaat op dit vlak dus ook de Apple Watch.

Wat is er veranderd?

In zijn 'breakdown' van de Pixel Watch 4 ontdekte iFixit , een bedrijf dat apparaten uit elkaar haalt en tools en gidsen aanbiedt zodat gebruikers dit zelf ook kunnen doen, dat er meerdere nieuwe designelementen aanwezig waren die het gemakkelijker maken voor consumenten om hun eigen apparaat te repareren. Hierdoor kreeg de Pixel Watch 4 uiteindelijk een score van 9/10 voor repareerbaarheid.

Dat is een flink verschil met de scores van 3 of 4 die de meeste vergelijkbare apparaten in het verleden hebben gekregen. De meeste smartwatches zijn op een speciale manier verzegeld en daardoor moet je vaak van speciale diensten gebruikmaken voor reparaties, zoals bijvoorbeeld AppleCare.

De outlet vat hun ervaring met Google's nieuwste smartwatch op deze manier samen: "Weg zijn de lijm, de frustratie en het gebroken hart. In de plaats daarvan: schroeven, zegels en puur designplezier".

(Image credit: iFixit)

Wat iFixit meteen opviel, is dat de schroeven van de Pixel Watch 4 ook echt goed zichtbaar zijn. Dat is blijkbaar al "een goed teken", maar Google gaat nog een stapje verder door elke schroef zijn eigen O-ring te geven om op die manier de IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid te behouden en toch gemakkelijker toegang tot de binnenkant van het horloge te bieden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: iFixit)

iFixit zegt binnen een aantal minuten de binnenkant in te kunnen met behulp van drie 'Torx Plus'-bits (1IP, 2IP en 5IP), een 'spudger' (wrikgereedschap) en een pincet. Je kan via de achterkant (onderkant) van het horloge bij de binnenkant komen.

Vanuit hier kan je zelfs het display verwijderen, want het display zit niet vast met lijm. Dit omschrijft iFixit dan ook als een "complete heroverweging van smartwatchdesign". En dan is er natuurlijk ook nog de batterij.

Wanneer je binnenin het horloge zit, heb je toegang tot de batterij. iFixit wist deze batterij te verwijderen en vervangen door simpelweg twee schroeven en een connector los te maken. Dit is dus echt een vervangbare smartwatchbatterij.