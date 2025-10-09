Google pakt zes vervelende Pixel-bugs aan met nieuwe software-update

Geen enkele telefoon is immuun voor bugs, maar Google heeft er zojuist een aantal opgelost op de Pixel-serie met een software-update die nu wordt uitgerold.



Dit is de oktober-update voor Pixel-telefoons, en ze komt naar alle Pixel-toestellen die op Android 16 draaien. Dat omvat uiteraard de Google Pixel 10-serie, maar ook de Pixel 9, de Pixel 8, de Pixel 7, de Pixel Tablet en de Pixel Fold.

Met andere woorden: heel wat telefoons (en één tablet) profiteren van deze update. Er worden geen nieuwe functies toegevoegd, maar wel zes bugs verholpen die behoorlijk irritant konden zijn.

Our October software update begins rolling out today to all supported Pixel devices running #Android16.The update will continue over the next few weeks and includes improvements to System ⚙️ and Display & Graphics 🖼️.Check out our Community post: https://t.co/VcQY1p70UXOctober 8, 2025

Scherm-, systeem- en widget-fixes

Twee van de problemen hadden te maken met het scherm. Eén daarvan zorgde ervoor dat het scherm kon flikkeren of dat het toestel plots uitviel onder bepaalde omstandigheden. Het andere probleem veroorzaakte soms een bevroren of wazig beeld.

Daarnaast is er een oplossing voor een bug die soms systeeminstabiliteit veroorzaakte, en voor een probleem waarbij een halftransparante achtergrond bleef hangen nadat de camera was geopend.

De laatste twee fixes pakken een fout aan waarbij de zaklampstatus niet werd weergegeven in de “ In één oogopslag”-widget, en een systeemcrash bij het starten of stoppen van casten via de Media Output Switcher.

Het lijkt er niet op dat deze bugs iedereen troffen of voortdurend voorkwamen, maar als jij er last van had, is het zeker de moeite waard om deze update zo snel mogelijk te installeren.



Zelfs als je geen problemen hebt gemerkt, raden we aan om de update te downloaden. Zo voorkom je dat ze zich in de toekomst voordoen.