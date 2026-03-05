Aankomende Samsung-smartwatches hebben wellicht geen betere batterijduur

Samsung Galaxy Watches zijn uitstekende smartwatches, vooral in combinatie met Samsung-smartphones. Een deel van dat succes is te danken aan de kracht van Samsungs eigen Exynos-chips. Daar komt binnenkort verandering in, want Qualcomm heeft bevestigd dat Samsung zijn smartwatches binnenkort zal uitrusten met de Snapdragon Wear Elite.

In een persbericht zegt Qualcomm dat het Wear Elite-platform nieuwe mogelijkheden biedt en de prestaties, batterijduur en connectiviteit biedt die essentieel zijn voor de volgende generatie Wear OS, het besturingssysteem van onder andere Galaxy en Pixel Watches.

De impact van deze chip wordt interessant. De Exynos W1000-chip in de Samsung Galaxy Watch 8 is bijvoorbeeld gemaakt met een 3nm-proces en dat geldt ook voor de Wear Elite. Dat wekt de indruk dat de chips niet drastisch verschillen. Vaak geldt ook: hoe kleiner dat nm-proces, hoe efficiënter de chip en hoe beter de batterijduur. Het feit dat dit identiek is voor beide chips, creëert de verwachting dat de batterijduur hetzelfde zal zijn.

InKang Song, Executive Vice President en hoofd van het Technology Strategy Team van Samsung, zei echter dat de overstap naar Qualcomm hun horloges zou verbeteren: "Door de integratie van het nieuwe Snapdragon Wear Elite-platform wordt de volgende generatie Galaxy Watches een nog completere gezondheidspartner. Dit is een belangrijke stap in onze voortdurende inspanningen om efficiëntere en gepersonaliseerde ervaringen te bieden vanaf je pols."

Wat kan je verwachten?

(Image credit: Qualcomm)

Bij de aankondiging van Wear Elite lag de focus sterk op het direct uitvoeren van AI-modellen op je apparaat. Wear Elite is specifiek ontworpen om AI-taken uit te voeren op kleine apparaten met een kortere batterijduur, zoals smartwatches. Verwacht dus meer AI rechtstreeks op je pols.

Qualcomm zegt bijvoorbeeld dat Wear Elite realtime AI-ervaringen mogelijk maakt, waaronder contextbewuste suggesties, natuurlijke spraakinteracties, life logging en AI-agenten die acties kunnen uitvoeren. Dit lijkt op een volwaardige AI-assistant om je pols.

De algemene prestaties moeten ook beter worden. We hebben nog geen concrete details over de smartwatches van Samsung, maar we weten wel dat Wear Elite always-on-functies ondersteunt. Snelladen is ook mogelijk en in tien minuten zou je je horloge al voor de helft kunnen opladen. Over de batterijduur wordt dan weer weinig gezegd. We kunnen moeilijk geloven dat je horloge al deze AI-taken lokaal kan uitvoeren en tegelijkertijd lang mee zal gaan.

Qualcomm zegt ten slotte dat de eerste apparaten met de Wear Elite in "de komende maanden" beschikbaar zullen zijn. We verwachten dat de Samsung Galaxy Watch 9, die in de zomer wordt verwacht, daar ook bij zal horen. Qualcomm suggereerde nog dat producten van Google en Motorola het platform zouden gebruiken, maar gaf geen verdere details.