Garmin Fenix 8 zakt naar bodemprijs, maar moet je hem daarom kopen?

De Garmin Fenix 8 is in alle opzichten een uitstekend sporthorloge en wij vinden het zelfs de beste Garmin als je een premium ervaring wil. We hebben de Fenix 8 vijf sterren gegeven toen we hem in september 2024 reviewden en sindsdien is dit ons vaste horloge geworden.

De gps en hartslagmetingen zijn uitstekend, hij is snel, biedt veel aanpassingsmogelijkheden en zit vol handige functies. Je krijgt hier nauwkeurige navigatiesoftware en geavanceerde trainingsschema’s dankzij Garmin Connect. Het horloge is robuust, gemaakt van titanium en voorzien van stevig Corning Gorilla Glass of saffierglas. De batterij houdt het verder maximaal twee weken vol.

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Dus, twee jaar later: zouden we hem in 2026 weer kopen? Het antwoord is ja, mits je iemand bent die er alles uit haalt. Als je houdt van allerlei buitenactiviteiten, of het nu gaat om wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, oriëntatielopen of een combinatie daarvan, plus andere fitnessactiviteiten binnenshuis, dan zul je dit horloge geweldig vinden.

Als je slechts af en toe aan sport doet, kun je misschien beter wat geld besparen en een eenvoudigere Garmin kopen, zoals een van de Forerunner-modellen. Maar voor echte outdoorliefhebbers kunnen we ons geen betere Garmin inbeelden.

Als je op zoek bent naar een nieuwe Garmin, kunnen sommige Prime Day Deals, zoals die hieronder aantrekkelijk lijken. Toch zouden we in sommige gevallen aanraden om even te wachten met je aankoop.

NL deal Garmin Fenix 8 (43 mm) van €899,99 voor €665,76 Dankzij de vijf knoppen en het AMOLED-touchscreen kan je het horloge bedienen, zelfs met handschoenen en bij slecht weer. Het is perfect voor wandelaars, skiërs, kampeerders en triatleten.

BE deal Garmin Fenix 8 Pro (47 mm) van €899,99 voor €597,13 De Fenix 8 Pro van 47 mm geniet in België van een mooie Prime Day-korting.

Komt er een opvolger aan?

(Image credit: Future)

Zoals we eerder dit jaar al meldden, stelde Garmin CEO Cliff Pemble investeerders gerust door te zeggen dat hij sterkere prestaties in de tweede helft van het jaar verwachtte dankzij de timing van productlanceringen en dat het een zeer actief jaar voor outdoor zou worden. Garmins outdoorhorloges kregen vorig jaar een flinke update in de vorm van de nieuwe Garmin Instinct 3. Een grote lancering van een outdoorhorloge in 2026 betekent waarschijnlijk maar één ding: de Garmin Fenix ​​9.

De timing is logisch. De Fenix 8 verscheen immers ook twee naar na de Fenix 7. We denken dan weer niet dat er veel onder de motorkap zal veranderen: een Fenix ​​9 zal duurder zijn vanwege de recente prijsstijgingen in de supply chain en zal waarschijnlijk geen drastisch betere prestaties bieden.

Wat het nieuwe horloge echter zal doen, is de prijs van het oude model drukken. Dat zagen we namelijk bij de Fenix 7 en Epix Pro (Gen 2) zodra de Fenix 8 in de verkoop ging. Deze horloges zijn nu te vinden voor minder dan de helft van hun oorspronkelijke adviesprijs. Als je nog even kan wachten met je aankoop, raden we daarom aan om kritisch naar de Prime Day-kortingen te kijken en eventueel te wachten tot dit najaar voor het geval de Fenix 9 wordt uitgebracht.

Dat wil niet zeggen dat de alle deals bij Amazon moet negeren. Als je een Fenix 8 op het oog hebt, is de Epix Pro (Gen 2) een goedkoper alternatief dat een gelijkaardige ervaring biedt. Hij heeft een nauwkeurige hartslagsensor en een heleboel functies die hem geschikt maken voor outdoorgebruik.