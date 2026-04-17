Whoop wil nu ook je bloed analyseren met AI

Al een tijdje hebben Whoop-leden in de VS de mogelijkheid om bovenop hun jaarlijkse abonnement een extra bedrag te betalen voor de Advanced Labs-functie van Whoop.

Of je nu een Whoop 5.0, Whoop MG of een oudere Whoop 4.0 hebt, je kunt naar een lab van Whoops testpartner Quest Diagnostics gaan, daar bloed laten afnemen voor maximaal 59 biomarkers en de resultaten bekijken in de Whoop-app. Whoop kan deze gegevens vervolgens combineren met alle verzamelde data over slaap, hartslag, training en herstel om persoonlijkere gezondheidsinzichten te geven.

Whoop heeft nu de volgende stap in dit programma aangekondigd: Specialized Panels. Voor een eenmalig bedrag van 299 dollar kunnen gebruikers een bloedtest laten doen via Quest Diagnostics, waarbij tussen de 75 en 89 biomarkers worden gemeten, verdeeld over een van vijf panelen: hartgezondheid, prestaties, metabolische functie, vrouwengezondheid en mannelijke gezondheid.

Net als bij Advanced Labs geeft de bloedtest informatie over cardiometabole risico’s, vitaminetekorten, hormonen en meer. Die informatie wordt omgezet in duidelijke en bruikbare inzichten, omdat de AI in de Whoop-app deze data kan combineren met alle andere gegevens die de Whoop-band verzamelt. Met de Specialized Panels kunnen gebruikers zich echter meer richten op specifieke aandachtspunten. Volgens Whoop betekent dit een verschuiving van brede, uitgebreide tests naar meer gerichte, doelgerichte inzichten.

Wat betreft beschikbaarheid in de Benelux is er op dit moment nog geen duidelijkheid.

Bloedtesten en big tech: is er reden tot zorgen?

(Image credit: WHOOP X SR_A)

Bloedtesten kunnen allerlei dingen laten zien, van het niveau van het stresshormoon cortisol tot testosteron- of oestrogeenspiegels en hemoglobine, dat helpt bij het transport van zuurstof naar je spieren en hersenen. Lage hemoglobinewaarden kunnen bijvoorbeeld vermoeidheid veroorzaken, omdat er niet genoeg zuurstof bij de delen van het lichaam komt die dat nodig hebben. Whoop neemt dit soort informatie mee bij het analyseren van je stress, belasting en hersteltijden.

Het klinkt allemaal slim, maar het klinkt ook een beetje zorgwekkend: je bloedgegevens delen met grote techbedrijven en wat die bedrijven doen met gevoelige gezondheidsinformatie.

Volgens Whoops Head of Healthcare Product, Alex Vannoi, zijn de Specialized Panels gebouwd op dezelfde basis als de rest van het platform. Hij liet per e-mail weten dat er gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie, strikte toegangscontroles en voortdurende monitoring om gegevens te beschermen, en dat alleen data wordt verzameld die nodig is voor de dienst.

Wanneer Whoop samenwerkt met klinische partners, wordt informatie volgens hem op een gecontroleerde manier gedeeld en alleen gebruikt voor het beoogde doel. Ook traint Whoop zijn AI niet met persoonlijk identificeerbare gegevens.

Whoop werkt samen met Quest Diagnostics om de bloedtesten uit te voeren die nodig zijn voor deze biomarkers. In het privacybeleid van Quest Diagnostics staat dat wanneer het persoonlijke informatie verzamelt, zoals nauwkeurige locatiegegevens, gezondheidsinformatie en genetische gegevens, deze informatie kan worden gedeeld met derden zoals dienstverleners, analysepartners, marketing- en promotiepartners en andere partijen voor operationele doeleinden.

Zou je bloed gebruikt kunnen worden voor advertenties? Bloedtestresultaten kunnen in de VS worden gezien als beschermde gezondheidsinformatie onder de Health Insurance Portability and Accountability Act, beter bekend als HIPAA. Toch maakt de data-uitwisseling tussen Whoop en Quest Diagnostics buiten een klinische setting het een minder duidelijke kwestie. Whoop lijkt zorgvuldig met data om te gaan, maar hoe zit dat met de partners?

TechRadar US vroeg aan Quest Diagnostics of gegevens van Whoop-gebruikers gedeeld kunnen worden met derden voor marketingdoeleinden.

Een woordvoerder van Quest Diagnostics liet weten dat het bedrijf onder HIPAA valt en de labtesten uitvoert die Whoop-gebruikers via de app aanvragen. Volgens de woordvoerder worden testresultaten alleen gebruikt en gedeeld volgens de regels van HIPAA. Die wet beperkt het gebruik van testresultaten voor marketing, en daar houdt het bedrijf zich aan.

Daarnaast deelt Quest Diagnostics testresultaten alleen wanneer dat is toegestaan onder HIPAA of wanneer de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.