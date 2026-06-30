Samsung bevestigt dat de Galaxy Ring 2 in ontwikkeling is en iOS-ondersteuning mogelijk is

In een gesprek met Forbes vertelde Hon Pak, Senior Vice President en Head of the Digital Health Team bij Samsung, dat de volgende slimme ring van het bedrijf, vermoedelijk de Galaxy Ring 2, officieel in ontwikkeling is. “We werken aan de volgende generatie. Dat kan ik je vertellen”, zei hij.

De aankondiging komt vlak nadat de nieuwe Oura Ring 5 in de winkels is verschenen. Die is vergeleken met zijn voorganger ongeveer 40 procent kleiner en heeft een nog langere batterijduur, al hangt daar ook een hoger prijskaartje aan vast. Het wordt dus stilaan tijd dat Samsung terugkeert naar de wereld van slimme ringen, zeker nu de concurrentie de afgelopen twee jaar veel sterker is geworden. De vraag is dan ook hoe de Galaxy Ring 2 zich zal verhouden tot zijn rivalen.

Toen Samsung de eerste Galaxy Ring uitbracht, omschreef Pak die als “een uitgebreide en vereenvoudigde aanpak” van gezondheid en slaap. Het lijkt erop dat hij daarop wil voortbouwen, zowel op het vlak van hardware als software.

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Als we kijken naar het slankere ontwerp van de Oura Ring 5, zou het niet heel verrassend zijn als Samsung een gelijkaardige aanpak kiest voor zijn eigen slimme ring: kleiner, maar steviger, met extra aandacht voor draagcomfort.

Daarnaast zou Samsung inspiratie kunnen halen bij Oura en de contactpunten aan de binnenkant van de ring kunnen weglaten, terwijl ook de batterijduur wordt verlengd.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Hoewel ontwerpverbeteringen waarschijnlijk zijn, liet Pak doorschemeren dat dit niet het grootste verschil wordt bij de Galaxy Ring 2. Volgens hem zijn de sensoren in slimme ringen momenteel niet zo verschillend, ongeacht de concurrent. Het verschil zit vooral in de diensten en software die daarbovenop worden gebouwd.

Daarom lijkt de Galaxy Ring 2 vooral te focussen op diepere software-integratie in plaats van grote hardwarevernieuwingen. Samsung wil zijn verbonden ecosysteem verder uitbouwen om gebruikers nauwkeurigere metingen en een beter beeld van hun gezondheidsgewoontes te geven.

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Daarbij gebruikt Samsung niet alleen de data van de ring zelf, maar combineert het die via Samsung Health met andere apparaten, zoals Galaxy Watches, smartphones en mogelijk zelfs SmartThings-apparaten in huis. Voor wie al veel Samsung-producten gebruikt, kan dat een groot voordeel zijn.

Een belangrijk minpunt van de eerste Galaxy Ring was wel het gebrek aan iOS-ondersteuning. Pak hintte dat dit met de Galaxy Ring 2 zou kunnen veranderen, al bevestigde hij dat nog niet officieel. Een releasedatum is er evenmin, maar met Galaxy Unpacked 2026 in aantocht is het niet uitgesloten dat Samsung de Galaxy Ring 2 daar naast de Galaxy S26-reeks toont.