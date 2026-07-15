Garmin werkt aan eigen Fitbit Air, maar hopelijk maken ze deze fout niet

Garmins langverwachte schermloze activity tracker komt dichterbij. Dit apparaat moet het merk helpen concurreren met Whoop en de Fitbit Air. De tracker zonder scherm zal waarschijnlijk Garmin Cirqa gaan heten, zo blijkt uit gelekte informatie. We hebben nu meer bewijs dat de lancering binnenkort zal plaatsvinden.

Garmin heeft handelsmerken aangevraagd voor de naam "CIRQA", waarvoor eerder dit jaar een aanvraag werd gevonden in de database van het Amerikaanse Patent and Trademark Office. Gadgets & Wearables heeft nu ook merkaanvragen gevonden bij overheidsinstanties in Canada en de EU. De lancering lijkt dus dichterbij te komen.

(Image credit: Future)

Alle documenten wijzen op een sensor die op het lichaam wordt gedragen in plaats van een communicatieapparaat, wat suggereert dat de Cirqa geen nieuwe smartwatch is. Zoals verwacht, is hij uitsluitend bedoeld voor gezondheid en fitness.

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Er zijn de voorbije maanden steeds meer kleine wearables verschenen. Denk aan de Oura Ring 5, Fitbit Air, Polar Loop en nog veel meer. Het is duidelijk dat de categorie en de interesse erin groeien. Een grote naam als Garmin heeft er dus baat bij om ook zo'n apparaat aan te bieden.

We hopen echter dat Garmin niet volledig het plan van Google volgt. Tegelijkertijd met de release van de Fitbit Air transformeerde Google de Fitbit-app in Google Health. Daarmee werden de laatste communityfuncties zoals badges en challenges verwijderd. Het Premium-abonnement werd vervolgens omgezet in een AI-chatbot die als gezondheidscoach werkt.

Garmin-gebruikers hebben vorig jaar al grote ontevredenheid geuit toen het Connect Plus-abonnement verscheen. Het bevatte onder andere AI-functies die weinig tot niets toevoegden. Als Garmin nu nog meer ongewenste AI introduceert met de lancering van de Cirqa, kunnen er meer negatieve reacties volgen.

We zijn van mening dat Garmin niet te ver moet afwijken van zijn huidige ecosysteem. De tracker zou in feite gewoon dezelfde zaken moeten bijhouden als het gemiddelde Garmin-horloge en die data weergeven in de Connect-app.