Garmin Cirqa mist wellicht deze handige functie

Als je uitkeek naar de Garmin Cirqa, hebben we wat ietwat teleurstellend, maar ook niet echt verrassend nieuws: het lijkt erop dat deze tracker zonder scherm geen ANT+, gps en wifi zal hebben.

Dit blijkt uit een certificering voor een apparaatje dat wellicht de Cirqa is, gevonden op het Integrated Regulatory Information System (IRIS) in Singapore. Die werd voor het eerst opgemerkt door The5kRunner (via NotebookCheck).

Deze lijst toont alleen Bluetooth als verbindingsmogelijkheid, wat betekent dat de Garmin Cirqa gekoppeld moet worden aan een smartphone in de buurt om zaken als afstanden en routes te kunnen registreren tijdens het hardlopen of fietsen. Dus als je liever sport zonder je telefoon, is deze tracker misschien niet de beste keuze voor jou.

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Op gelijke hoogte met de concurrentie

Ook de Polar Loop heeft geen gps. (Image credit: Future / Andrew Williams)

Hoewel dat jammer is, is het niet echt verrassend, aangezien dit type trackers gewoonlijk geen gps heeft. Kijk maar naar de Fitbit Air en Whoop 5.0. Dat betekent dat de Cirqa waarschijnlijk op gelijke hoogte zal zitten met andere schermloze trackers. Dit had echter een troef kunnen zijn om de concurrentie te overtreffen.

Toch zal de Cirqa voor degenen die al een Garmin-horloge dragen, of gewoon fan zijn van het merk maar iets zonder scherm willen, waarschijnlijk nog steeds de voor de hand liggende keuze zijn. Garmin zal daarom wellicht geen probleem hebben om de Cirqa te verkopen.

We zullen waarschijnlijk binnenkort weten wat de Garmin Cirqa precies te bieden heeft, aangezien eerdere lekken wijzen op een lancering medio 2026.