Amazfit gaat premium sporthorloges maken: eindelijk een Garmin Fenix 8-concurrent?

Amazfit is een merk van sporthorloges dat we in 2026 misschien maar eens wat meer in de gaten moeten houden. Het merk, dat vooral bekendstaat om zijn goedkope sporthorloges, lijkt nu meer te willen concurreren met grote spelers zoals Garmin.

We hebben eind vorig jaar de Amazfit T-Rex 3 Pro getest, die 4,5 sterren kreeg en daarnaast kreeg de Amazfit Active 2 zelfs 5 sterren. De laatste paar Amazfit-horloges die we hebben getest, hebben dus zeker een goede indruk achtergelaten. Daarnaast lijkt er ook een grote vraag te zijn geweest naar een opvolger van de Amazfit Helio Strap, want die is nu ook onderweg.

Over het algemeen heeft Amazfit zich tot nu toe vooral veel gefocust op het aanbieden van wat goedkopere sporthorloges, maar het lijkt erop dat Garmin zich misschien nu toch zorgen moet gaan maken. Er lijken namelijk concurrenten te worden ontwikkeld voor sommige van de beste Garmin-horloges, zoals de Garmin Fenix 8. Het moederbedrijf van Amazfit, Zepp, heeft aangegeven dat het merk zich dit jaar meer op de premium markt zal focussen.

Wang Huang, de oprichter en CEO van Zepp Health, zei tijdens een recente presentatie van de kwartaalcijfers van Q4 (volgens een verslag van Investing.com) dat de sterke resultaten van het bedrijf "de blijvende vooruitgang reflecteren van onze transformatie van meerdere jaren naarmate we evolueren van een door volume gedreven bedrijf naar een wereldwijd bedrijf met een focus op [de] premium [markt]".

"Ze demonstreren ook versterking van het prijszettingsvermogen bij onze mix van producten terwijl deze richting segmenten met een hogere waarde gaat."

Dat betekent waarschijnlijk dus gewoon dat de prijzen omhoog gaan en dat Amazfit duurdere versies van zijn beste smartwatches gaat maken. De Amazfit T-Rex Ultra 2 is het nieuwste ourdoor-model van het bedrijf dat ook weer afwijkt van de typische "goedkope" modellen van het merk en zich meer positioneert als een rugged concurrent voor horloges zoals de Apple Watch Ultra 3 en meerdere populaire modellen van Garmin.

We verwachten dat het bedrijf zeker niet stil zal blijven zitten en misschien dus meer high-end Amazfit-horloges op de markt zal brengen.

Een hybride trainingsplatform?

Dat is niet het enige dat Huang te melden had. Zo zei hij op een ander moment nog: "Gedurende de laatste paar jaren zijn we bezig geweest met het transformeren van Zepp van een traditioneel bedrijf met wearable hardware naar wat we een hybride trainingsplatform noemen."

"Ons doel is niet om simpelweg competitieve apparaten te lanceren, maar om een breder performance-systeem te bouwen dat uithoudingsvermogen, kracht en herstel integreert door middel van hardware, trainingsintelligentie, software en datamogelijkheden."

Amazfit is een officiële partner van de wereldwijde Hyrox-fitnesscompetitie en het marktaandeel van de outdoor-horloges lijkt steeds meer te groeien, terwijl we die groei bij Garmin minder zien.

Het lijkt er nu dus ook op dat er grote plannen zijn voor het transformeren van de Zepp Health-app tot een platform dat ook in het teken van welzijn en herstel staat. Wearables zoals de sporthorloges van het merk, de Helio Strap en de Amazfit Helio Ring moeten je helpen bij het verbeteren van je welzijn en herstel.