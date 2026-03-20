Amazfit gaat premium sporthorloges maken: eindelijk een Garmin Fenix 8-concurrent?

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Premium horloges en een "hybride trainingsplatform"

Amazfit T-Rex 3 Pro
(Beeld: Future / Cas Kulk)

Amazfit is een merk van sporthorloges dat we in 2026 misschien maar eens wat meer in de gaten moeten houden. Het merk, dat vooral bekendstaat om zijn goedkope sporthorloges, lijkt nu meer te willen concurreren met grote spelers zoals Garmin.

We hebben eind vorig jaar de Amazfit T-Rex 3 Pro getest, die 4,5 sterren kreeg en daarnaast kreeg de Amazfit Active 2 zelfs 5 sterren. De laatste paar Amazfit-horloges die we hebben getest, hebben dus zeker een goede indruk achtergelaten. Daarnaast lijkt er ook een grote vraag te zijn geweest naar een opvolger van de Amazfit Helio Strap, want die is nu ook onderweg.

Het artikel gaat hieronder verder.

Een hybride trainingsplatform?

Amazfit Helio Ring

(Image credit: Amazfit)

Dat is niet het enige dat Huang te melden had. Zo zei hij op een ander moment nog: "Gedurende de laatste paar jaren zijn we bezig geweest met het transformeren van Zepp van een traditioneel bedrijf met wearable hardware naar wat we een hybride trainingsplatform noemen."

"Ons doel is niet om simpelweg competitieve apparaten te lanceren, maar om een breder performance-systeem te bouwen dat uithoudingsvermogen, kracht en herstel integreert door middel van hardware, trainingsintelligentie, software en datamogelijkheden."

Amazfit is een officiële partner van de wereldwijde Hyrox-fitnesscompetitie en het marktaandeel van de outdoor-horloges lijkt steeds meer te groeien, terwijl we die groei bij Garmin minder zien.

Het lijkt er nu dus ook op dat er grote plannen zijn voor het transformeren van de Zepp Health-app tot een platform dat ook in het teken van welzijn en herstel staat. Wearables zoals de sporthorloges van het merk, de Helio Strap en de Amazfit Helio Ring moeten je helpen bij het verbeteren van je welzijn en herstel.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

Met ondersteuning van