Garmins activity tracker zonder scherm kan volgende week al verschijnen

Garmin behoort tot de top op vlak van sporthorloges en -accessoires, en het lijkt erop dat het merk zijn portfolio verder gaat uitbreiden. Het is lastig om de bronnen van dit gerucht te achterhalen, maar het lijkt afkomstig te zijn van the5krunner, met input van DC Rainmaker (via Notebookcheck). Vooral the5krunner is in het verleden al een betrouwbare bron geweest voor Garmin.

Het gerucht luidt dat Garmin volgende week met "iets moois" komt. Een andere anonieme bron heeft the5krunner dan weer verteld dat Garmin binnenkort een "grote nieuwe release" heeft. Om wat voor nieuws gaat het precies? Niets is zeker, maar het gaat vermoedelijk om de "Cirqa", een activity tracker zonder scherm die moet concurreren met Whoop en de Polar Loop.

Meerdere mogelijkheden

De Polar Loop (Image credit: Polar)

De Cirqa verscheen in januari kort op de website van Garmin, maar de beschrijving gaf weinig informatie: twee maten, twee kleuren (zwart en grijs) en een verwachte levertijd van 4-5 maanden (wat destijds overeenkwam met mei of juni).

Je kan echter weinig doen met een smartband zoals deze. Als Garmin het voorbeeld van Whoop en Polar volgt, wordt dit een lichte activity tracker zonder display, die al je gezondheids- en sportgegevens doorstuurt naar de Connect-app op je telefoon. Op die manier kan je je gezondheid in de gaten houden zonder de afleiding van een scherm om je pols.

De Cirqa is niet de enige optie. Een tip op Reddit suggereert dat de Cirqa later dit jaar uitkomt, tussen april en juni. Het is niet duidelijk of dit verwijst naar de datum van de onthulling of de daadwerkelijke levering. Vaak kondigt Garmin nieuwe producten aan net voor ze in de verkoop gaan en gewoonlijk kan je al meteen na de aankondiging een bestelling plaatsen.

Andere geruchten spreken dan weer over een nieuw Forerunner-horloge of zelfs een slimme zwembril. Vooral dat laatste nemen met een grote korrel zout. Als we zelf een gokje moeten wagen, gaan we voor de Cirqa-smartband.