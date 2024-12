12 dagen kerst: win de Kuno Smart Ring

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Kuno onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Kuno Smart Ring ter waarde van 199,99 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Kuno Smart Ring

De Kuno Smart Ring is een slimme ring die je gezondheid 24/7 in de gaten houdt zonder dat je er iets van merkt. Je kan hem zien als een fitnesstracker die je om je vinger draagt. De ring analyseert je slaappatronen en biedt gedetailleerde rapporten over lichte, diepe en REM-slaap. Zo krijg je inzicht in je nachtrust en kun je verbeteringen aanbrengen voor een betere gezondheid en welzijn.

Met de Kuno Smart Ring kun je nauwkeurig je activiteiten en calorieverbranding bijhouden. De ring trackt verschillende sporten en helpt je je fitnessdoelen te bereiken. Verder houdt de ring niet alleen je hartslag in de gaten, maar ook je bloedzuurstofniveaus. Door de batterijduur van vijf tot zeven dagen hoef je de Kuno Smart Ring zelden op te laden en als het zover is, kan je dat gelijk waar doen met de oplaadcase, die de ring twaalf keer kan opladen.

Maak je ten slotte geen zorgen als de Kuno Smart Ring nat wordt. Hij is IP68- en ATM5-gecertificeerd, dus je kan hem dragen onder de douche, in het zwembad en wanneer je je handen wast. Alle data die de ring verzamelt, vind je terug in de Qring-app (iOS en Android). In tegenstelling tot sommige andere fabrikanten van slimme ringen, heeft Kuno geen betaald abonnement en heb je volledig gratis toegang tot alle data en bijbehorende inzichten.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Kuno Smart Ring. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 18 december om 12u 's middags tot 19 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.