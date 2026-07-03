"Zo bescherm je jezelf": expert zegt dat GTA 6 pre-orders een groot doelwit zijn voor scammers

Grand Theft Auto 6 pre-orders zijn inmiddels beschikbaar en miljoenen fans kunnen nu dus alvast deze langverwachte game bestellen. Gezien de populariteit van de game en de beschikbaarheid van pre-orders is dit echter ook een goed moment voor scammers om toe te slaan en te proberen mensen in de val te lokken met bijvoorbeeld neppe pre-orders waarmee jouw gegevens worden gestolen.

We hebben al meer neppe 'early access'-websites zien verschijnen die zijn ontworpen om je betaalgegevens te stelen. Onderzoekers bij Norton suggereren dat dit deel van een grotere, gevaarlijke trend kan zijn.

Iskander Sanchez-Rola Senior Director of AI and Innovation bij Gen Digital

Iskander Sanchez-Rola, de Senior Director of AI and Innovation bij Nortons moederbedrijf Gen Digital, waarschuwt ervoor dat grote gamelanceringen zoals deze altijd scammers aantrekken. "GTA 6 zit op een compleet andere schaal."

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"Miljoenen mensen zijn op zoek naar de laatste trailer, proberen te pre-orderen, of hopen dat ze een manier hebben gevonden om de game voor iets minder geld te krijgen," legt hij uit.

"Dat is precies waar ze misbruik van maken. Scammers hoeven niet in te breken bij Rockstar of de game te hacken. Ze hoeven alleen maar tussen het enthousiasme en de aankoop te komen."

Hij zegt dat het team bij Gen Digital al een aantal scams is tegengekomen waar fans mogelijk mee te maken kunnen krijgen. Het gaat onder andere om neppe pre-order websites met aantrekkelijke aanbiedingen voor de game, maar Sanchez-Rola waarschuwt er ook voor dat niet alleen mensen met interesse in een fysieke editie een doelwit zijn.

"Er zijn ook neppe aanbiedingen met giftcards," zegt hij bijvoorbeeld. "Veel mensen zullen op zoek zijn naar de goedkoopste manier om GTA 6 te kopen, en dat weten scammers ook."

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(Image credit: unsplash)

Het gevaar gaat verder dan alleen websites die je misschien via je zoekmachine naar keuze tegen kan komen. Ook op Discord en andere sociale mediaplatformen moet je uitkijken.

"We vonden dark web-diensten die adverteerden voor grootschalige Discord-berichten en tools die criminelen helpen om zich op gaming-gemeenschappen te richten," onthult hij.

"In plaats van hopen dat iemand een neppe website vindt, kunnen ze dat neppe aanbod direct voor de mensen plaatsen die het er al over hebben."

Scam-links brengen je meestal naar een neppe inlogpagina en verzamelen daar je gegevens, zodat criminelen daarna toegang kunnen krijgen tot je PlayStation- of Xbox-account.

Gelukkig heeft Sanchez-Rola ook wel wat advies waarmee gamers zich hiervoor kunnen beschermen: "Het belangrijkste ding is om geen haast te hebben."

"Als iemand GTA 6 aanbiedt voor veel minder dan alle anderen, of flink afgeprijsde giftcards verkoopt, neem dan een minuutje [de tijd] om te checken of het wel logisch is," vertelt hij verder. "De paar minuten die je nodig hebt om een website te verifiëren, zijn niets vergeleken met de tijd die het kan kosten om een gehackt account te herstellen."

"Wees ook voorzichtig met links die gedeeld worden via Discord of sociale media. Gamers vertrouwen meestal aanbevelingen van andere gamers en dat weten scammers."

"Als laatste, schakel multifactorauthenticatie in voor je gaming-accounts. De meeste mensen denken dat ze een enkele game beschermen, maar wat ze echt beschermen zijn jaren aan aankopen."