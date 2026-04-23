"Stel zelf je abonnement samen": is dit de volgende stap voor Xbox Game Pass?

Microsoft schijnt te werken aan een nieuw Xbox Game Pass-abonnement waarbij gebruikers zelf kunnen kiezen welke content er in hun abonnement moet zitten.

Dat is wat Jez Corden van Windows Central in ieder geval suggereert. Corden claimt dat bronnen hem hebben laten weten dat het doel van Microsoft/Xbox op de lange termijn is om het Game Pass-abonnement "meer flexibel' te maken.

Dat zou ook wel redelijk goed aansluiten bij wat Xbox CEO Asha Sharma recent aangaf in een gelekte memo aan werknemers. In deze memo gaf ze toe dat de dienst "te duur" was voor spelers.

"Op de korte termijn is Game Pass te duur geworden voor spelers, dus hebben we een betere prijs-kwaliteitverhouding nodig," stond er in het bericht van Sharma dat The Verge in handen heeft weten te krijgen. "Op de lange termijn zullen we Game Pass evolueren tot een meer flexibel systeem, wat tijd zal duren om te testen en van te leren."

Corden claimt dat er dus een "stel-je-eigen-abonnement-samen"-formule voor Game Pass aan zit te komen. Daarbij kunnen gebruikers kiezen wat voor content (of pakketten van content) er in hun abonnement komen te zitten.

Het idee is dus dat gebruikers er bijvoorbeeld voor zouden kunnen kiezen om Cloud Gaming uit het pakket te halen om zo de prijs te verlagen. Daarnaast zou je mogelijk content zoals het Fortnite Crew-abonnement kunnen laten vallen en misschien in plaats daarvan kunnen kiezen voor 'day one'-toegang tot nieuwe Xbox-games.

Windows Central wijst ook nog op Microsofts gelekte "Duet"- en "Triton"-codenamen voor Xbox Game Pass, die suggereren dat er nieuwe abonnementen onderweg zijn.

Gamers hebben inmiddels ook al hun eerste reacties op dit verslag gedeeld. Sommige spelers zijn erg enthousiast over deze mogelijke verandering, terwijl andere iets sceptischer zijn en verwachten dat Microsoft "waarschijnlijk gewoon een manier zoekt om je iets minder geld te vragen voor veel minder content".

"Alsjeblieft. Ik heb de helft van de dingen waarvoor ik betaal niet nodig," zei één Game Pass-gebruiker in een Reddit-thread. Een ander schreef: "Geweldig! Als iemand die deze bonussen niet gebruikt, zal ik profijt hebben van deze veranderingen."

Naast dit verslag is er overigens nog meer Xbox-nieuws, want de Xbox CEO heeft ook gehint naar een nieuwe samenwerking tussen Microsoft en Discord. Sharma liet weten op X dat de bedrijven "weer samenwerken" om Game Pass "flexibeler" te maken.

Game Pass Ultimate-abonnees krijgen momenteel al een maand gratis Discord Nitro, dus misschien wil Xbox dit verder uitbreiden.

Al dit nieuws komt net nadat Xbox heeft aangekondigd dat de prijzen voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass omlaag gaan, maar dat ook 'day one'-toegang tot Call of Duty-games stopt.

Game Pass Ultimate kost nu 20,99 euro per maand in plaats van 26,99 euro en PC Game Pass is ook gedaald van 14,99 euro naar 12,99 euro per maand.