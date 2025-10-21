Sony lanceert nieuwe versie van PS5 Pro: dit moet je weten

Sony heeft een nieuwe versie van de PlayStation 5 Pro uitgebracht, met een aantal kleine verbeteringen ten opzichte van de originele console. De info zijn afkomstig van YouTuber Austin Evans (via PlayStationLifestyle), die het nieuwe model in handen heeft gekregen en vergelijkende testen heeft uitgevoerd.

Hoewel het er aan de buitenkant op lijkt dat er geen grote upgrades zijn, zijn er enkele kleine verschillen die het vermelden waard zijn. De nieuwe PS5 Pro is bijvoorbeeld lichter, met een gewicht van 3016 gram, wat een verschil is van 87 gram ten opzichte van de 3103 gram van het originele model. Dit komt voornamelijk door de wijzigingen die zijn aangebracht in de interne hardwarecomponenten van de console, met name het moederbord, de ventilator en de voeding.

De console klinkt niet alleen stiller en wordt iets minder warm, maar het is ook bevestigd dat het nieuwe model tussen de 2% en 3% energiezuiniger is dan het origineel. Bij tests met games als Astro's Playroom en Gran Turismo 7 constateerde Evans daarnaast een kleine verbetering van 3% tot 4%.

Een ander gerucht beweerde dat de nieuwe PS5 Pro samen met een nieuwe DualSense-controller zou worden gelanceerd, die naar verluidt een verwijderbare batterij zou hebben. Hoewel de meegeleverde controller lichtjes is aangepast, is er niets aan de batterij veranderd. De veranderingen omvatten een nieuw modelnummer en een extra ondersteuningscomponent onder de behuizing, terwijl een van de microfoons achteraan is verwijderd.