Retailer in de VS lekt Xbox ROG Ally-prijzen en het lijkt nog mee te vallen

De ASUS ROG Xbox Ally en Ally X komen later dit jaar uit (16 oktober). We hadden verwacht dat Microsoft de prijzen van de twee nieuwe handhelds zou delen tijdens Gamescom, maar het bedrijf heeft nog steeds geen officiële informatie over de prijzen gedeeld.

Nu heeft een Amerikaanse YouTuber echter zijn lokale Best Buy (elektronicawinkel) gebeld en kreeg hij hier "bevestiging" voor de prijzen van de Ally en Ally X. De basisversie zou 549,99 dollar gaan kosten en de Ally X 899,99 dollar.

Het heeft waarschijnlijk niet heel veel zin om deze prijzen om te rekenen naar euro's, want zo worden de europrijzen natuurlijk niet bepaald, maar eerdere geruchten hadden het over 599 en 899 euro. Dat klinkt nu wel een beetje laag als de dollarprijzen ongeveer hetzelfde zijn, maar als het goed is krijgen we binnenkort meer duidelijkheid.

Exclusive: ROG Xbox Ally X Price Finally Leaked! - YouTube Watch On

Deze nieuwe informatie komt vanuit de YouTuber Destin Legarie, een voormalig medewerker van IGN. Hij sprak met Best Buy over de nieuwe handheld-pc's (concurrenten voor onder andere de Steam Deck van Valve).

Volgens Legarie krijgt de ROG Xbox Ally X demo-stations bij verschillende Best Buy-winkels in de komende weken. In de video van Legarie zijn ook afbeeldingen van deze stations te zien.

Er is hier ook een close-up van de prijs van 899,99 dollar te zien bij de ROG Xbox Ally X. Het is dan ook wel opmerkelijk dat de handhelds over minder dan een maand uitkomen en dat we nog steeds geen officiële prijzen hebben. Deze leak ziet er erg geloofwaardig uit, maar er is natuurlijk altijd een kans dat de prijs niet klopt of toch nog niet vastgezet is. We wachten dus toch nog op een officiële bevestiging vanuit Microsoft.

We zijn hier over het algemeen grote fans van de Steam Deck (OLED), maar ook van de Ally-modellen van ASUS. We zijn nu dus erg benieuwd om te zien of de vernieuwde software op deze nieuwe handhelds van Microsoft en ASUS wat van de frustrerende elementen van de Windows-handheld-ervaring kan oplossen. Dan zou (gezien deze prijzen) de ROG Xbox Ally in ieder geval een zeer interessante concurrent voor de Steam Deck kunnen worden.

De vroege benchmarks zijn overigens positief. De nieuwe ROG Xbox Ally X lijkt een goede batterijduur en koeling te bieden.