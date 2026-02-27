Pokémon Presents live: welke nieuwe games komen eraan?

Dit is een live artikel dat momenteel voortdurend wordt bijgewerkt. Vernieuw de pagina om de nieuwste updates te lezen.

In 2026 wordt Pokémon 30 jaar en dat wordt gevierd met een Pokémon Presents livestream op 27 februari, de lanceringsdatum van Pokémon Red en Green in Japan in 1996, om 15u. Wij volgen de livestream en brengen jullie op de hoogte van het laatste nieuws, waaronder (hopelijk) enkele nieuwe games.

Je kan de livestream trouwens hier herbekijken.

De livestream begint niet met een game, maar met een muziekcollectie. De muziek is beschikbaar op een muziekspeler in de vorm van een GameBoy Color en de nummers staan op verschillende cartridges.

Pokémon Champions

We horen voor het eerst nog eens iets over Pokémon Champions, dat vorig jaar voor het eerst getoond werd in een teaser. Deze game focust alleen op Pokémon-gevechten tegen andere spelers en is beschikbaar op zowel de Nintendo Switch als smartphones.

Verder kan je al je Pokémon gebruiken in Champions als je gebruikmaakt van Pokémon Home. Of je nu een Pokémon wil gebruiken die je gevangen hebt in Pokémon Go, Let's Go, Brilliant Diamond of Scarlet, het kan allemaal.

We weten nu dat de Switch-versie van de game in april beschikbaar is en dat de versie voor smartphones er "later dit jaar" aankomt. Verder is er geen nieuwe info.

Nieuwe kaarten en content in games

Er worden nieuwe sets Pokémon-kaarten getoond die later dit jaar beschikbaar zullen zijn met Mew en Mewtwo in de card art. Verder komt er een event voor het tienjarig bestaan van Pokémon Go. Andere Pokémon-apps, waaronder Masters EX, Café Remix en Sleep, krijgen ook updates met nieuwe functies.

Zapdos, Moltres en Articuno maken daarnaast hun debuut in Pokémon Unite. In de Pokémon TCG Live-app start binnenkort ook een event met allerlei items.

Pokémon XD: Gale of Darkness komt naar de Switch

Na een korte teaser vorig jaar is er nu concreet nieuws over Pokémon XD: Gale of Darkness. Deze game zal speelbaar zijn via de GameCube Emulator voor Nintendo Online-abonnees in de loop van maart.

Nieuwe Mega Evolution in Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A krijgt vervolgens een nieuwe Mega Evolution, met name Mega Garchomp Z. Hij zal via Mystery Gift beschikbaar zijn, maar wel alleen als je de Mega Dimension DLC hebt.

Pokémon Pokopia

De livestream gaat verder met een nieuwe trailer voor Pokémon Pokopia, dat volgende week (5 maart) uitkomt. Hierin zien we Rotom Stereo, een nieuwe vorm van Rotom. Deze jukebox kan verschillende soundtracks van oude Pokémon-games afspelen.

We zien nu hoe je kan koken in Pokopia met de hulp van een Greedent, die Chef Dente heet. Je kan in Pokopia ook eilanden van andere spelers bezoeken en minigames spelen, zoals verstoppertje.

Nieuwe games in 2027: Pokémon Winds en Waves

Browt (links), Pombon (midden) en Gecqua (rechts) (Image credit: Pokémon)

De laatste trailer begint af te spelen en toont Pikachu in een kleurboek en we zien steden van verschillende Pokémon-games van de voorbije 30 jaar. Dit is onze eerste blik op de nieuwe grote Pokémon-game, die opnieuw uit twee games bestaat: Pokémon Winds en Pokémon Waves. De game zich lijkt af te spelen op verschillende eilanden en is ook een open-world game zoals Scarlet en Violet.

We maken ten slotte kennis met de drie nieuwe starters, Browt (gras), Pombon (vuur) en Gecqua (water), die je hierboven kan zien. De games in 2027 uitkomen, maar er wordt geen specifieke periode genoemd. Dit kan dus januari zijn, maar ook december. Op basis van de lanceringen van eerdere Pokémon-games vermoeden we dat dit pas in het najaar zal zijn.