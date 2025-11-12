Pokémon Pokopia verschijnt in maart 2026 als eerste Nintendo-game op een gamekeycard

Nintendo heeft de releasedatum aangekondigd voor zijn Animal Crossing-achtige sandboxgame, Pokémon Pokopia.

In een nieuw bericht op social media werd bevestigd dat Pokémon Pokopia op 5 maart 2026 zal verschijnen voor de Nintendo Switch 2.

Het lijkt er bovendien op dat de game zal worden uitgebracht op een gamekeycard, waarmee het de eerste door Nintendo uitgegeven titel wordt die in dit formaat verschijnt.

Het bedrijf deelde vandaag ook een nieuwe instructievideo getiteld ‘Using Game-Key Cards on the Nintendo Switch 2’, waarin beeldmateriaal te zien is van een voorbeeldcartridge en gameverpakking van Pokémon Pokopia.

The Pokémon Company heeft inmiddels (via VGC) bevestigd dat de game inderdaad als gamekeycard zal worden uitgebracht.

Voor wie het concept niet kent: Game-Key Cards zijn een nieuwe, omstreden vorm van fysieke Switch 2-games die enkel een downloadcode bevatten. Er staat dus geen speldata op, zoals bij traditionele fysieke edities.

De kaarten zijn enkel beschikbaar voor een selectie van games, zoals Bravely Default, Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition en enkele andere third-party titels. Nieuwere games zoals Mario Kart World en Donkey Kong Bananza krijgen daarentegen nog steeds standaard fysieke cartridges, vergelijkbaar met die van de originele Switch.

Nu Pokémon Pokopia officieel bevestigd is als gamekeycard-titel, lijkt Nintendo zijn strategie dus uit te breiden naar first-party games.

Using Game-Key Cards on Nintendo Switch 2 - YouTube Watch On

De Pokémon-game werd aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van september en bevat Minecraft-achtige bouw- en verzamelmechanieken, met een speelstijl die vergelijkbaar is met Animal Crossing.

“Speel als een Ditto en vorm een leeg stuk land om tot een prachtig thuis voor allerlei Pokémon. Er is zoveel te doen: van het verzamelen van bessen, stenen en hout, tot het bouwen van meubels, verbouwen van groenten op zelf geploegde akkers, en het creëren van huizen voor de Pokémon die je ontmoet, en nog veel meer.”