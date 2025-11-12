Pokémon Pokopia verschijnt in maart 2026 als eerste Nintendo-game op een gamekeycard

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Nintendo lijkt zijn focus op gamekeycard te vergroten

Pokémon Pokopia
(Beeld: Nintendo)

Nintendo heeft de releasedatum aangekondigd voor zijn Animal Crossing-achtige sandboxgame, Pokémon Pokopia.

In een nieuw bericht op social media werd bevestigd dat Pokémon Pokopia op 5 maart 2026 zal verschijnen voor de Nintendo Switch 2.

The Pokémon Company heeft inmiddels (via VGC) bevestigd dat de game inderdaad als gamekeycard zal worden uitgebracht.

Nu Pokémon Pokopia officieel bevestigd is als gamekeycard-titel, lijkt Nintendo zijn strategie dus uit te breiden naar first-party games.

Using Game-Key Cards on Nintendo Switch 2 - YouTube Using Game-Key Cards on Nintendo Switch 2 - YouTube
Watch On

De Pokémon-game werd aangekondigd tijdens de Nintendo Direct van september en bevat Minecraft-achtige bouw- en verzamelmechanieken, met een speelstijl die vergelijkbaar is met Animal Crossing.

“Speel als een Ditto en vorm een leeg stuk land om tot een prachtig thuis voor allerlei Pokémon. Er is zoveel te doen: van het verzamelen van bessen, stenen en hout, tot het bouwen van meubels, verbouwen van groenten op zelf geploegde akkers, en het creëren van huizen voor de Pokémon die je ontmoet, en nog veel meer.”

Jouri Altorf
Jouri Altorf
Redacteur

Jouri heeft een passie voor esports en de laatste technische snufjes. Hij is ook de trotse eigenaar van een Garmin Instinct Crossover, die hij gebruikt om zijn workouts in de sportschool, bergwandelingen en avonturen in moshpits te tracken.

Met ondersteuning van