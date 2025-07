De volgende Nintendo Direct is aangekondigd: zo kun je hem bekijken

Nintendo heeft officieel de volgende Nintendo Direct aangekondigd. En zoals we gewend zijn, hoeven we niet lang te wachten om het live te kunnen volgen. Het bedrijf maakt deze presentaties vaak pas een dag of twee van tevoren bekend en dat is deze keer niet anders.

Via de sociale kanalen van Nintendo werd aangekondigd dat de volgende Nintendo Direct plaatsvindt op donderdag 31 juli 2025 om 15:00 uur, onze tijd (CEST). Je kunt de presentatie live volgen via de regionale YouTube-kanalen van Nintendo.

De uitzending zal ongeveer 25 minuten duren, wat logisch is gezien het hier om een meer gerichte ‘partner showcase’ gaat. Er zijn nog heel wat Nintendo Switch 2-games waar we later dit jaar en in 2026 meer over hopen te horen, al worden die waarschijnlijk bewaard voor een grotere, first-party Nintendo Direct.

Join us for a #NintendoDirect Partner Showcase tomorrow, July 31, at 6am PT! Tune in for roughly 25 minutes of information on upcoming #NintendoSwitch2 and #NintendoSwitch games from our publishing partners. Watch here: https://t.co/PvBBmmxGTI pic.twitter.com/8hJBngwXHwJuly 30, 2025

Games waar we graag meer over willen horen zijn onder andere Metroid Prime 4: Beyond, Drag x Drive, Kirby Air Riders en The Duskbloods van FromSoftware. Alle titels, met uitzondering van The Duskbloods, staan gepland voor een release dit jaar. The Duskbloods is een multiplayergame met Bloodborne-achtige elementen en verschijnt pas in 2026. Houd er ook rekening mee dat dit een Partner Direct is. Dit betekent dat first-party titels van Nintendo zelf waarschijnlijk minder of zelfs helemaal niet aan bod komen.