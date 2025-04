De prijs van de Nintendo Switch 2 is niet het probleem, de prijzen van de games wel

De pre-orders voor de Nintendo Switch 2 staan ongeveer een week open en sommige retailers geven al aan dat ze voorlopig geen nieuwe bestellingen aanvaarden. Toch werd de console zeker niet met open armen ontvangen en een van de redenen daarvoor was de prijs. Nintendo staat over het algemeen bekend om zijn betaalbare consoles en de Switch 2 kost zit zijn adviesprijs van 469,99 euro toch dicht in de buurt van PlayStation 5-territorium.

Ik heb honderden Nintendo-games gespeeld (en dus gekocht) de afgelopen 20 jaar, van Pokémon Gold op mijn paarse/transparante GameBoy Color tot Xenoblade Chronicles X Definitive Edition op de Nintendo Switch OLED. Ik hoor zelfs bij het handjevol mensen dat een Wii U heeft gekocht en daarop The Legend of Zelda: Wind Waker HD heeft gespeeld. Als je het mij vraagt, is de prijs van de Nintendo Switch 2 niet echt onredelijk hoog, maar de prijzen van de games zijn dat wel.

Fysieke games kosten meer

(Image credit: Shutterstock)

Voorlopig zijn er nog maar twee games van Nintendo zelf aangekondigd (met prijzen) voor de Switch 2, namelijk Mario Kart World en Donkey Kong Bananza. Toen ik zag dat Mario Kart World maar liefst 79,99 euro kostte, viel ik bijna van mijn stoel en toen ik daarna zag dat de fysieke game 89,99 euro kostte, lag ik uiteindelijk op de grond. Donkey Kong is 10 euro goedkoper, dus daarvoor betaal je 69,99 euro (digitaal) of 79,99 euro (fysiek).

Mario Kart 8 Deluxe kostte daarentegen 59,99 euro, zowel digitaal als fysiek. Het is voorlopig niet duidelijk waarom Nintendo precies tien euro extra vraagt voor een fysieke game, want geen enkele fabrikant doet dit. Marvel's Spider-Man 2 kostte ook 79,99 euro, maar hier moest je geen 10 euro extra betalen als je de disk wilde kopen. Vooral gamers die graag hun collectie tentoonstellen, zijn de dupe van deze bizarre keuze.

Duurder dan ooit tevoren

(Image credit: Nintendo)

Hoe je het ook wendt of keert: dit is belachelijk veel geld. The Legend of Zelda: Breath of the Wild verscheen voor 69,99 euro in 2017 was de reactie ook allesbehalve positief, al was de prijs hier enigszins verantwoord aangezien het de eerste open-world game in de franchise was en je honderden uren in Hyrule kon doorbrengen en nog steeds onontdekte hoekjes kon aantreffen. Mario Kart heeft geen diepgaande storytelling of zelfs überhaupt een plot. Je rijdt gewoon op verschillende tracks tegen de computer of tegen andere spelers.

De prijs van een nieuwe AAA-titel zit tegenwoordig rond de 60 euro. Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals Marvel's Spider-Man 2, maar games als Elden Ring, Pokémon Scarlet/Violet, Cyberpunk 2077 en Baldur's Gate 3 hebben allemaal adviesprijzen van ongeveer 60 euro. Het is niet duidelijk wat dit wil zeggen voor andere AAA-games die volledig door of in samenwerking met Nintendo zijn ontwikkeld.

Vooral één specifieke game baart me zorgen en hij is nog niet eens aangekondigd. Als er nog een The Legend of Zelda-game aankomt zoals Breath of the Wild/Tears of the Kingdom, kunnen we ongeziene hoogtes bereiken op de slechtst mogelijke manier. Die game is namelijk 10 euro duurder dan elke andere AAA-titel voor de originele Switch. Tel 10 euro bovenop de prijs van een "gewone" AAA-game voor de Nintendo Switch 2, zoals Mario Kart World, en je komt aan een prijs van 99,99 euro voor de fysieke game. Nintendo heeft een trouwe fanbase, maar 100 euro vragen voor The Legend of Zelda kan echt niet.

Korting?

(Image credit: Future)

Je denkt nu misschien dat de games uiteindelijk wel goedkoper zullen worden. Er is echter één woord dat niet in het woordenboek van Nintendo staat en dat is "korting". Nintendo zelf geeft zelden kortingen op hun games en het duurt vaak jaren voor een AAA-game zoals Mario Kart zijn eerste korting krijgt in de Nintendo eShop. Fysieke games krijgen soms iets sneller korting, al gaat het hier meestal om 5 à 10 procent korting.

Als je op dit moment Mario Kart 8 Deluxe zou willen kopen, een game van 8 jaar oud, betaal je daar nog steeds 59,99 euro voor in de Nintendo eShop. Bij andere retailers, zoals Coolblue en bol, vind je game nu voor 49,99 euro. Als we dit op lange termijn zouden bekijken, ziet het er niet zo rooskleurig uit voor de Nintendo Switch 2 en dat heeft opnieuw te maken met de hogere prijs voor fysieke games. Als retailers de prijs van Mario Kart World na enkele jaren zouden verlagen met 10 euro, dan kost hij alsnog precies evenveel als de digitale download in de Nintendo eShop. Ik zou dit zelf dan ook geen "korting" durven noemen.

Een laatste punt is dat Nintendo geen abonnementendienst zoals Sony of Microsoft. PlayStation Plus is het abonnement van Sony waarmee je elke maand een andere selectie games kan downloaden en spelen. De games veranderen elke maand, maar zodra je een game downloadt, kan je die de maand erna ook spelen zolang je abonnement nog geldig is. Een jaar PS Plus Essential kost 71,99 euro oftewel net geen tientje minder dan Mario Kart World. Nintendo maakt het hun fans nu wel enorm moeilijk om hun favoriete games te spelen zonder een lening aan te gaan en dat is gewoon jammer.