Windows 11 werkt nu beter samen met je smartphone

Windows 11-gebruikers die hun Android-smartphone hebben gekoppeld, kunnen nu profiteren van een aantal handige nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om hun pc op afstand te vergrendelen met hun telefoon.

Windows Latest meldt dat Microsoft deze nieuwe mogelijkheden vanaf de tweede week van december uitrolt en dat je ze kunt krijgen door de Link to Windows-app op je Android-telefoon bij te werken naar de nieuwste versie.

Hiermee wordt een grote knop "Lock PC" op je telefoon toegevoegd, die precies dat doet: je Windows 11-pc of -laptop vergrendelen, zelfs als je niet in de buurt bent. Windows Latest merkt op dat dit in slechts een paar seconden gebeurt.

Er zijn nieuwe knoppen om een bestand van je telefoon naar de pc te verzenden en je telefoonscherm te spiegelen. Je kunt ook bestanden van je Windows 11-pc naar je telefoon verzenden en de inhoud van het klembord delen tussen de twee apparaten.

Bovendien is er een paneel met recente activiteiten dat alle bestanden of links bevat die recent zijn gedeeld. De Android-app geeft nu ook een aantal belangrijke details van je pc weer (die min of meer in realtime worden bijgewerkt). Dat zijn het batterijniveau (voor laptops) en de sterkte van het wifisignaal.

Hoe krijg je deze functies?

Dit is een flinke verbetering van de Link to Windows-app en een grote stap vooruit voor mensen die deze app samen met de Phone Link-app gebruiken. De mogelijkheid om makkelijk dingen van het klembord te delen en de functie om je pc te vergrendelen zijn de grote pluspunten. Je scherm spiegelen is ook een handige extra.

We hebben deze functionaliteit al eerder getest en vorige maand was dit aanwezig in een bètaversie. Nu wordt de update uitgerold naar alle Phone Link-gebruikers. Als je hiervan wilt profiteren, update dan gewoon je Link to Windows-app. Het kan trouwens wel even duren voor iedereen de nieuwe functies heeft.

Om te controleren of er updates voor de Android-app beschikbaar zijn, kan je ten slotte gewoon naar de Google Play Store gaan en de nieuwste versie van de app downloaden. Als dat niets doet, kan je volgens Microsoft via deze omweg de app updaten.