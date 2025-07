Windows 11 heeft een nieuwe preview-update met heel wat extra functies, waarvan veel AI-gerelateerd zijn. Dit is daarom vooral goed nieuws voor Copilot+ PC's. Het gaat om patch KB5062660 voor Windows 11 24H2, die momenteel beschikbaar is als optionele preview-update. Dat betekent dat de software nog wordt getest en bugs kan bevatten.

Alles zou volledig in orde moeten zijn tegen de tijd dat de volledige update in augustus arriveert. Dan worden al deze functies officieel worden uitgerold (of dat is toch de bedoeling). Dit zijn volgens ons de belangrijkste functies in de aankomende Windows 11-update. Houd er rekening mee dat sommige functies alleen voor Copilot+ laptops zijn.

1. AI-agent in de instellingen

De belangrijkste functionaliteit hier is (helaas) alleen voor Copilot+ PC's en het is de toevoeging van de eerste zogenaamde Windows Agent. Dit is een AI-agent speciaal voor de Instellingen-app, waarmee je de opties die je nodig hebt op een veel handigere manier kunt vinden.

Normaal gesproken moet je om een instelling te vinden de zoekfunctie gebruiken en dat gaat wel eens verkeerd. Met de AI-agent krijg je in wezen een slimme zoekfunctie waarbij je gewoon een vraag kunt stellen (in natuurlijke taal) met betrekking tot wat je probeert te doen in Windows 11 en de agent zal (hopelijk) onmiddellijk de juiste instelling weergeven.

De AI vindt niet alleen de juiste instelling voor je, maar kan ook suggesties doen voor wijzigingen die je zou willen maken. Bekijk de bovenstaande videoclip van de agent in actie om te zien hoe het allemaal werkt.

Om te beginnen wordt dit alleen uitgerold naar ARM-gebaseerde Copilot+ PC's (met Snapdragon-CPU's). Ondersteuning voor AMD en Intel-chips komt er "binnenkort" aan. Houd er ook rekening mee dat deze functie in eerste instantie alleen in het Engels zal werken.

2. Meer functies voor "Klikken om te Doen"

"Click to Do" is Microsofts reeks contextgevoelige AI-gestuurde opties in Windows 11 (voor Copilot+ PC's). Er zijn nog een paar snelkoppelingen (voor geselecteerde tekst of afbeeldingen) toegevoegd.

Ten tweede zit de "Immersive Reader" nu in Click to Do. Die registreert elke tekst en presenteert die in een "afleidingsvrije omgeving", waarbij je de tekstgrootte, het lettertype, de spatiëring en een heleboel andere parameters kunt aanpassen om alles beter leesbaar te maken.

"Draft with Copilot" is nu ook beschikbaar in Word (voor Microsoft 365 Copilot-abonnees), zodat je een zin (of korte samenvatting) kunt omzetten in een lang, volledig concept, geschreven door de AI.

3. Snel herstel van een mislukte boot

Microsofts Quick Machine Recovery (of QMR) komt er nu aan voor alle pc's (niet alleen Copilot+ PC's). Die biedt mogelijkheid een probleem te herstellen waardoor je pc niet wil opstarten. Dit is het scenario waar we allemaal bang voor zijn en het idee is dat je hulp kunt krijgen via de Windows Recovery Environment, die je kunt openen als je pc niet wil opstarten. Met QMR kunnen diagnostische gegevens naar Microsoft worden gestuurd en hopelijk kan er een patch worden teruggestuurd om het probleem te verhelpen, althans dat is het idee.

4. AI-toepassingen voor afbeeldingen in Foto's, Paint en Knipprogramma

Er komen nu een heleboel nieuwe AI-functies voor afbeeldingen aan (voor Copilot+ PC's). Dit omvat een Relight-functie in de Foto's-app, waarmee je virtuele lichtbronnen kunt plaatsen om de belichting van een afbeelding te veranderen, en Object Select in de Paint-app, die AI gebruikt om een object te selecteren, zodat je dit niet handmatig hoeft te doen.

Een soortgelijke functie komt naar het Knipprogramma en heet "perfect screenshot". Dit laat je grofweg een gebied van het scherm selecteren dat je wilt vastleggen en vervolgens maakt het automatisch een nauwkeurige screenshot van het onderdeel dat je nodig hebt.

Recall komt naar Europa!

Vervolgens wordt Recall nu in Europa actief. Voorheen was deze AI-functie (die werkt op basis van continue screenshots) niet beschikbaar in de Europese Economische Ruimte (EER). Nu komt de functie wel naar hier en introduceert hij zelfs de optie om de screenshots (snapshots genoemd) te exporteren naar “vertrouwde apps en websites van derden”.

Verder krijgen alle Recall-gebruikers een resetknop, waarmee alle gegevens met betrekking tot de functie worden gewist en Recall wordt teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.

Het "Black Screen of Death" is nu ook officieel als vervangen van het "Blue Screen of Death". De afkorting BSOD blijft dus wel hetzelfde. Dit nieuwe menu moet een meer gestroomlijnde manier zijn om info omtrent fatale crashes te weergeven. De gamepad-lay-out in het virtuele toetsenbord voor Windows 11 geniet nu van "verbeterde controllernavigatie", waaronder woordsuggesties en betere bediening van menu's.

Tot slot verhelpt deze preview-update een probleem met de Windows 11-update van mei waardoor sommige pc's last hadden van crashes. Microsoft zegt dat dit een zeldzame bug was die niet veel mensen trof, maar voor deze kleine groep gebruikers voelt het wellicht als een godsgeschenk.