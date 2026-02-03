Vervelende Windows 11-bug breekt de Windows-desktopomgeving

Er is momenteel een bug aanwezig in Windows 11 die er bij sommige mensen voor zorgt dat belangrijke onderdelen van de interface crashen. Het goede nieuws is echter dat Microsoft nu een oplossing heeft voor dit probleem.

Volgens een verslag van Windows Latest zat de bug in de update van januari, maar ook al in eerdere maandelijkse updates. De bug kan er onder andere voor zorgen dat Explorer.exe crasht en dat programma staat toch wel centraal binnen de Windows 11-interface.

Wanneer Windows Verkenner crasht, kan dit er namelijk ook voor zorgen dat vrijwel je hele desktopomgeving verdwijnt. Gebruikers kunnen dus te maken hebben met de taakbalk die ineens weg is en het startmenu dat ineens niet meer beschikbaar is. Ook het systeemvak en de desktopfolders zijn niet altijd toegankelijk meer.

Het herstarten van Verkenner (via Taakbeheer) is een mogelijke, tijdelijke oplossing en ook het herstarten van de pc kan helpen, maar dit kan dus wel een vervelende bug zijn als je er vaak mee te maken krijgt.

Microsoft heeft wel uitgelegd dat dit probleem alleen optreedt bij pc's met bepaalde apps geïnstalleerd: "Opgelost: met deze update wordt een probleem opgelost waarbij Explorer.exe mogelijk niet meer reageert (vastloopt) wanneer u zich de eerste keer aanmeldt bij uw pc, als bepaalde apps zijn geconfigureerd als opstart-apps. Hierdoor kan de taakbalk niet worden weergegeven."

Helaas heeft het bedrijf alleen niet aangegeven welke apps hier voor problemen kunnen zorgen als je automatisch starten bij het opstarten van de pc.

De oplossing is gearriveerd

(Image credit: Future / John Loeffler)

Als je dus te maken hebt gehad met deze mysterieuze crashes waardoor de Windows 11-interface in principe grotendeels verdween, dan is het goed om te weten dat er nu wel een oplossing beschikbaar is.

Microsoft heeft een fix geïmplementeerd in een nieuwe optionele update die een aantal dagen geleden beschikbaar is gemaakt. Het gaat hier om de patch: KB5074105. Je kan deze optionele update als het goed is nu dus terugvinden in Windows Update (in de instellingen van je pc) als je zoekt naar updates.

Het is niet altijd aan te raden om meteen nieuwe optionele updates te downloaden, dus als je nergens last van hebt, hoef je niet meteen naar deze update op zoek te gaan, maar als jij wel met dit probleem te maken hebt, dan is het het waarschijnlijk wel waard om de update te installeren. Previewupdates kunnen in sommige gevallen wel weer voor andere problemen zorgen, omdat ze nog getest worden, maar dat is niet altijd het geval en dit Verkenner-probleem kan wel erg vervelend zijn.

De oplossing wordt momenteel nog uitgerold door Microsoft, dus het zou kunnen dat de update niet meteen te zien is in jouw versie van Windows Update. Het is dan een kwestie van nog iets langer wachten, maar hij zou dus wel onderweg moeten zijn.

Microsoft is Windows 11 al flink aan het aanpakken door bugs te bestrijden en slecht presterende onderdelen te verbeteren. Het bedrijf heeft ook beloofd dat 2026 het jaar wordt waarin Windows 11 echt flink wordt verbeterd. Hopelijk betekent dat ook dat we dit jaar minder problemen kunnen verwachten met Windows 11-updates.

Januari was helaas geen geweldig begin. De eerste maand van 2026 werd namelijk eerder een soort nachtmerrie voor Microsoft en het was ook een ramp voor sommige Windows 11-gebruikers.