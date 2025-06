Microsoft inloggen via gezichtsherkenning in Windows 11 moeilijker gemaakt en dat is goed en slecht nieuws

Windows Hello, het systeem dat het mogelijk maakt om veilig via gezichtsherkenning in te loggen op je Windows 11-pc (of Windows 10-pc), werkt niet meer in donkere omgevingen. Dit is inmiddels al een aantal maanden het geval. Volgens een verslag van Windows Central introduceerde Microsoft deze verandering in de april-update voor Windows 11, maar toen werd het nog niet echt opgemerkt.

Toen sommige Windows Hello-gebruikers merkten dat ze niet succesvol konden inloggen, omdat hun gezichten soms niet werden herkend, dachten ze misschien dat ze gewoon met een bug te maken hadden (of een van de gebruikelijke problemen waar de feature wel eens last van heeft). Dit blijkt echter een verandering te zijn die Microsoft bewust heeft doorgevoerd en dat maakte het bedrijf eigenlijk ook al duidelijk in de releasenotities van de patch uit april.

Microsoft zei het volgende: "Voor verbeterde veiligheid vereist Windows Hello-gezichtsherkenning kleurcamera's om een zichtbaar gezicht te zien bij het inloggen." Deze veiligheidsverbetering was schijnbaar nodig om een probleem op te lossen, waardoor een hacker met toegang tot je pc de mogelijkheid kreeg om langs de Windows Hello-beveiliging te komen.

Dat was mogelijk door te knoeien met de infraroodcamera. Om verder misbruik van deze zwakke plek te voorkomen, heeft Microsoft dus het gebruik van een kleurcamera een vereiste gemaakt voor Windows Hello.

Waarom heeft dit dan voor problemen gezorgd bij het inloggen in donkere omgevingen? Vóór de update van april, kon Windows Hello ook gewoon alleen de infraroodsensor gebruiken om je in te loggen bij weinig licht (infrarood werkt prima zonder daglicht). Nu moet je gezicht echter zichtbaar zijn voor de camera om Windows Hello te gebruiken en bij slechte belichting kan het dus zijn dat dit niet het geval is en de feature dus niet (goed) meer werkt.

Er is een workaround, maar die lost het probleem niet echt op

(Image credit: Shutterstock)

Windows Central geeft aan dat er wel een soort workaround is, maar dit is geen perfecte oplossing. Je kan namelijk wel je webcam uitschakelen in Windows 11 (de camera zelf kan worden uitgezet in Apparaatbeheer). Wanneer je dat hebt gedaan, zal Windows Hello toch weer terugvallen op de infraroodsensor, want dat is dan nog de enige optie. Via deze methode werkt het dus wel weer bij slechtere verlichting.

Als je voor deze methode kiest, word je dus wel nog steeds blootgesteld aan de zwakke plek die Microsoft met deze update heeft aangepakt. Hoe dan ook, het uitschakelen van je webcam is sowieso niet echt een geweldige oplossing, want dan kan je hem dus ook niet voor bijvoorbeeld videogesprekken gebruiken, of je moet hem steeds weer in- en uitschakelen.